Условия получения спецвыплат для шахтеров озвучили в Минтруда

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Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге в правительстве 10 октября 2023 года озвучила условия выплат для шахтеров, желающих перейти на более легкие условия труда после 55 лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Светлана Жакупова сообщила, что сейчас ведутся расчеты. "Две организации: государственная и по страхованию жизни ведут расчеты по объемы выплат. Третья – это республиканский бюджет. Бюджетная заявка в размере одного прожиточного минимуму. 45 млрд непосредственно на три года же заявка идет, то есть 15 млрд в год", – сказала она. Глава Минтруда озвучила "входные" условия. "Все будет зависеть от того, какие пенсионные накопления есть у шахтера. Перечисления пенсионных взносов должны быть за 84 месяца. Если вы хотите знать о количестве человек, которые будут претендовать на данную выплату, их порядка 46 тыс. Но они должны соответствовать двум критериям – 55 лет и наличие обязательных пенсионных взносов в течение семи лет", – резюмировала Светлана Жакупова. 22 сентября 2023 года заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова рассказала, сколько будут получать шахтеры в виде специальных выплат. Читайте также Курсы валют в обменниках Казахстана на 10 октября Сколько стоит война: как палестино-израильский конфликт отразится на экономике Казахстана Курс доллара снизился на торгах 9 октября

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