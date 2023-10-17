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Кто, кроме шахтеров, может выйти на пенсию в 55 лет, рассказали в Минтруда

Кто, кроме шахтеров, может выйти на пенсию в 55 лет, рассказали в Минтруда Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге в правительстве 17 октября 2023 года рассказала, что не только шахтеры, но и другие занятые во вредных условиях труда люди могут выйти на пенсию в 55 лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будут ли подпадать под новое правило выхода на пенсию в 55 лет не только шахтеры, но и металлурги, а также другие, занятые во вредных условиях труда, люди.

"Мы говорим о том, что на данные выплаты будут иметь право в 55 лет лица, имеющие перечисления от работодателя обязательных пенсионных профессиональных взносов не менее за 84 месяца. Это семь лет участия в этой системе. Они будут иметь право. К тому же было принято решение, что не только те, которые сегодня у нас работают и будут уходить на пенсию, но и те, кто не смогли работать и ранее покинули эту работу, но при этом соответствуют этим критериями – то есть им уже за 55 лет и у них есть семь лет участия стажа перечислений, они тоже могут претендовать", – сказала в ответ Светлана Жакупова.

По ее словам, правом досрочно выйти на пенсию могут воспользоваться не только шахтеры, а все те лица, которые работают во вредных и опасных условиях труда и за которых работодатели с 2015 года перечисляли профессиональные взносы.

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Шахтеры смогут выйти на пенсию в 55 лет

19 августа 2023 года сообщалось, что возраст выхода на пенсию работников опасного производственного объекта будет снижен. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов в ходе встречи с семьями шахтеров, которые погибли в результате аварии на шахте "Казахстанская". Подробнее по ссылке выше.

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