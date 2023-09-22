Сколько будут получать шахтеры Казахстана в виде спецвыплат

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова в кулуарах форума ко Дню труда рассказала, сколько будут получать шахтеры в виде специальных выплат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тамара Дуйсенова напомнила, что глава государства в Послании сказал, что лицам, достигшим 55 лет, имеющим не менее 7 лет стажа во вредных условиях труда, и которые отчисляли обязательные профессиональные пенсионные взносы, будет выплачиваться специальная выплата.

Речь идет не только о шахтерах, но и обо всех, кто занят в тяжелых условиях труда.

По ее словам, она будет выплачиваться из трех источников – из бюджета, ЕНПФ за счет средств обязательных профессиональных пенсионных взносов и от компаний страхования жизни от несчастных случаев за счет работодателя.

"В среднем просчитывали и вышло где-то около 158 тыс. тенге, но это было, когда учитывали, что МЗП составляет 70 тыс. тенге. Я думаю, Минтруда и социальной защиты населения актуализирует расчеты, так как с 1 января размер МЗП составит 85 тыс. тенге. Поэтому она может быть больше, чем я сейчас говорю. Но то, что она будет выше 158 тыс. тенге, это точно", – пояснила она.

Тамара Дуйсенова подчеркнула, что эти средства будут выплачиваться параллельно с заработной платой.



"Да, им же дается право: они могут перейти на легкую работу, не оставаться там. Это же было сделано для того, чтобы они могли перейти на более легкий труд с учетом наличия профессионального заболевания или ограничений жизнедеятельности с учетом инвалидности III группы. Это дается для того, чтобы они резко не теряли в заработной плате, это в совокупности заработной платы (за легкий труд. – Прим. ред.) плюс спецвыплаты", – резюмировала заместитель премьер-министра.

Спецвыплаты будут получать до достижения пенсионного возраста. По достижении 63 лет будет назначаться пенсия.

22 сентября Тамара Дуйсенова ответила на предложение депутата повысить МЗП в Казахстане до 300 тысяч тенге.