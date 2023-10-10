Финансовый гороскоп: кому улыбнется фортуна и куда лучше инвестировать

Каким знакам зодиака улыбнется фортуна, в какой фазе находится луна и как она влияет на финансы, а также о том, куда лучше инвестировать на этой неделе, рассказала Zakon.kz астролог Мадина Шагалиева.

По словам астролога, на этой неделе родившихся под знаками Весов, Скорпиона, Тельца и Близнецов ждет финансовый прорыв. Основными источниками получения средств для них будут как официальная работа, так и дополнительные заработки.



"Больше всех повезет на этой неделе Весам, Скорпионам, Тельцам и Близнецам. Вам лучше заняться накоплением средств. Доход может прийти от умения монетизировать свои знания". Мадина Шагалиева

Когда лучше экономить

По словам астролога, на этой неделе нужно будет планировать свои покупки, тогда и появится возможность выйти на новый финансовый уровень. Впрочем, если не вкладывать никуда свои средства и лишь хранить их "в чулке", то они могут обернуться дырой в кармане. Поэтому астролог рекомендует тем, кто этого еще не сделал, все-таки освоить финансовую грамотность.

"В среду полезно планировать бюджет на месяц вперед. С 9 по 12 октября – благоприятное время для подписания договоров. Но в конце недели и до 25 ноября возможны конфликтные ситуации, которых лучше избегать, чтобы дела пошли в плюс. Осуществлять финансовые траты лучше в первой половине недели, а совершать все покупки в дом – до четверга, чтобы избежать бездумных трат". Мадина Шагалиева

Кому и куда выгоднее инвестировать

Астролог прогнозирует, что на этой неделе актуально инвестировать в облигации и акции масс-маркетов.



"Звезды рекомендуют также инвестировать в медицинские и фармацевтические секторы. Вообще, если вы решились инвестировать, то вкладывать деньги следует до 18 ноября. Это благоприятный период для рациональных и взвешенных вложений. Наиболее благоприятен этот период для трех знаков зодиака: Львов, Дев и Весов. А вот Водолеям, Рыбам и Овнам лучше воздержаться от инвестирования, деньги могут уйти в консервацию". Мадина Шагалиева

Как повлияет фаза луны на финансы

В астрологии есть понятие "лунный календарь". Луна играет немаловажную роль в финансовой сфере. В зависимости от того, в какой фазе находится Луна, можно определить наиболее удачный момент для совершения операций с деньгами.



Астролог отмечает, что в новолуние лучше не осуществлять операции с деньгами. Также категорически запрещается инвестировать. В этот период лучше заниматься бытом либо проводить больше времени с семьей.



На растущей луне лучше не брать долги или кредиты: могут быть серьезные проблемы с их возвратом в будущем.



Полная луна, по словам Мадины Шагалиевой, лишает возможности трезво оценивать свои силы и сложившуюся ситуацию. Поэтому в этот момент также важно отложить любые финансовые операции.



"Сейчас луна находится в убывающей фазе. Это 26-й лунный день и самый пик, когда можно выгодно распорядиться своими деньгами. Это также благоприятный период для погашения долгов, оплаты кредитов, коммунальных платежей и крупных приобретений". Мадина Шагалиева

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