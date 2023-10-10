Курс доллара почти не изменился на торгах 10 октября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,21 тенге (+0,05) тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 65,45 тенге (+0,11).

Курс евро установлен Нацбанком в 502,45 тенге, рубля – 4,73 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,5-479,5 тенге, евро – по 504-507,5 тенге, российские рубли – по 4,75-4,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,05% и составила 88,19 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,08%, до 86,45 долларов за баррель.