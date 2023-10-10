Курс доллара почти не изменился на торгах 10 октября
Фото: pixabay
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,21 тенге (+0,05) тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 65,45 тенге (+0,11).
Курс евро установлен Нацбанком в 502,45 тенге, рубля – 4,73 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,5-479,5 тенге, евро – по 504-507,5 тенге, российские рубли – по 4,75-4,91 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 октября.
Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,05% и составила 88,19 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,08%, до 86,45 долларов за баррель.
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