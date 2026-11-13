Денежные переводы на день рождения и свадьбу: облагаются ли налогом подарки

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана разъяснили, нужно ли платить налог с денежных переводов на день рождения и свадьбу, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, денежные переводы, которые казахстанцы получают на день рождения, свадьбу или в качестве подарка, не облагаются налогом. Такие поступления считаются дарением и имеют личный характер.

Поясняется, что согласно статье 405 Налогового кодекса Республики Казахстан, денежные переводы, полученные в качестве подарка, не относятся к доходам, подлежащим налогообложению.

Речь идет о средствах, которые переводят в личных целях – например, в честь дня рождения, свадьбы или другого торжественного события.

Таким образом, если родственники, друзья или знакомые перечисляют человеку деньги в качестве подарка, платить с этой суммы индивидуальный подоходный налог не требуется.

В Комитете государственных доходов уточнили, что соответствующая норма в редакции действует с 1 января 2026 года и предусмотрена статьей 405 Налогового кодекса Республики Казахстан.

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