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Общество

Денежные переводы на день рождения и свадьбу: облагаются ли налогом подарки

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 20:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана разъяснили, нужно ли платить налог с денежных переводов на день рождения и свадьбу, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, денежные переводы, которые казахстанцы получают на день рождения, свадьбу или в качестве подарка, не облагаются налогом. Такие поступления считаются дарением и имеют личный характер.

Поясняется, что согласно статье 405 Налогового кодекса Республики Казахстан, денежные переводы, полученные в качестве подарка, не относятся к доходам, подлежащим налогообложению.

Речь идет о средствах, которые переводят в личных целях – например, в честь дня рождения, свадьбы или другого торжественного события.

Таким образом, если родственники, друзья или знакомые перечисляют человеку деньги в качестве подарка, платить с этой суммы индивидуальный подоходный налог не требуется.

В Комитете государственных доходов уточнили, что соответствующая норма в редакции действует с 1 января 2026 года и предусмотрена статьей 405 Налогового кодекса Республики Казахстан.

Ранее в КГД ответили, что делать владельцам мобильных телефонов, которые прошли таможенное оформление, но не смогли пройти верификацию IMEI.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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