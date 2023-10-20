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Курсы валют на выходные дни: 21 и 22 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 479,06 тенге, снизившись на 0,40 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро поднялся до 507,01 тенге (+2,01).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,97 (+0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня на длневных торгах  понизился до 65,35 тенге (-0,01).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,3-480,3 тенге, евро – по 506,5-509,5 тенге, российские рубли – по 4,87-5,03 тенге.

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