Рынок замер в ожидании: цена на нефть колеблется в диапазоне 85-90 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent на минувшей неделе колебалась от 85 до 89 долларов под воздействием событий на Ближнем Востоке. Сегодня она достигает 90,8 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 9 октября, баррель нефти марки Brent торговался по 88,15 доллара, достигая временами 89 долларов. Во вторник цена бочки "черного золота" уже снизилась до 87,65 доллара, а в среду – до 85,82 доллара. В четверг стоимость барреля составляла 86 долларов, практически вернувшись в пятницу на исходные позиции с ценою в 87,97 доллара. Сегодня цена на нефть снова поднялась до 90 долларов за баррель.

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Аналитики причинами подобных изменений считают несколько факторов. И главный из них – это события, разразившиеся на Ближнем Востоке. Военные действия пока разворачиваются вдали от крупных нефтяных месторождений, но возможна угроза логистическим поставкам и движению танкеров в Суэцком канале. Поэтому, отмечают эксперты, на текущий момент невозможно точно спрогнозировать, как дальше поведет себя рынок.



Восток – дело тонкое, но цены на нефть могут вырасти

Директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев главным фактором, повлиявшим на той неделе на мировой нефтяной рынок, назвал события в Израиле.



"Заявления о возможной причастности к атаке на Израиль Ирана и Ливана повышают риски перерастания внутренних военных действий Израиля в Газе в полноценную межгосударственную войну. Такая эскалация на Ближнем Востоке может взвинтить цены на нефть на десятки долларов", – сообщил Мурат Кастаев.

Эксперт также подчеркнул, что Израилю удалось стабилизировать ситуацию непосредственно на своей территории и выбить проникших боевиков, однако сейчас операция в самом секторе Газа только начинается. Риски распространения военных действий за пределы Израиля пока ограничены. Но после того, как Израиль уничтожит движение ХАМАС в секторе Газа, удары израильской армии по объектам на территории Ливана, Сирии и Ирана станут лишь вопросом времени, поэтому опасность большой войны на Ближнем Востоке сохраняется.



"Если же участие или значительная помощь Ирана движению ХАМАС будет доказана, то санкции против иранской нефти значительно возрастут, а Израиль и вовсе может нанести удары по нефтяной инфраструктуре Ирана. Тогда для замещения доли иранской нефти на рынке Саудовская Аравия с большей вероятностью будет готова нарастить добычу", – предположил Мурат Кастаев.

Согласна с экспертом и аналитик ФГ "Финам" Оксана Лукичева, отметившая, что цены на нефть марки Brent сначала вышли вниз из узкого торгового диапазона 87-88,5 доллара за баррель, вернувшись к концу недели на уровень 88 долларов за баррель.



"Неопределенность развития палестино-израильского конфликта сохраняется, но Саудовская Аравия внезапно сообщила, что работает с региональными и международными партнерами, чтобы предотвратить эскалацию, и подтвердила, что поддерживает усилия по стабилизации нефтяных рынков. Это оказало успокаивающее влияние на участников рынка, что позволило вернуть цены в предыдущий диапазон", – поделилась мнением Оксана Лукичева.

Запасной рост

Определенное влияние на нефтяные котировки оказала и информация о росте запасов "черного золота" в Соединенных Штатах. По сведениям Министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 10,18 млн баррелей до 424,239 млн баррелей, хотя ожидался рост всего на 0,49 млн баррелей. При этом запасы бензина снизились на 1,31 млн баррелей до 225,671 млн баррелей при прогнозе их уменьшения на 0,8 млн баррелей.

Кроме того, снизились запасы дистиллятов на 1,84 млн баррелей до 116,985 млн баррелей. Но главное, что увеличилась добыча нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Сейчас она составляет 13,2 млн баррелей в сутки. Этот показатель существенно вырос, обновив исторический максимум. В последний раз такой объем добычи "черного золота" в Штатах был зафиксирован в начале 2020 года. Поэтому нефтяные цены отреагировали на статистику восходящим импульсом, но потом вернулись на исходные позиции. По словам Оксаны Лукичевой, информация о резком росте запасов добавила медвежьего настроения рынку нефти.



Другие факторы

Из-за событий в Израиле экономическая статистика отошла на второй план. Хотя, по мнению Мурата Кастаева, цены на нефть определенным образом подстегнули данные по созданию новых рабочих мест в США. Так, по информации американского Министерства труда, в сентябре рост числа рабочих мест в стране составил 336 тысяч. Это стало лучшим месяцем в нынешнем году для создания новых рабочих мест, что свидетельствует о развитии рынка труда и устойчивости американской экономки. В свою очередь, оживление экономики Штатов, ставших крупнейшим потребителем энергоресурсов, положительно влияет на настроение трейдеров и нефтяные цены.

Также Мурат Кастаев отметил, что нефтяной рынок обратил внимание на заявление президента РФ, прозвучавшее на недавнем пленарном заседании Российской энергетической недели. Путин сообщил, что добровольные сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией с большей вероятностью сохранятся и в 2024 году. Наряду с этим Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК+ не только в сфере сокращения производства нефти, но и в области технологий, подготовки кадров, оборудования и по другим вопросам.



Говоря о других факторах, повлиявших на нефтяные котировки, аналитики обращают внимание на риторику представителей ФРС США о готовности продлить паузу в ужесточении монетарной политики.



"Несомненно, что резкая смена тона риторики ФРС связана с ралли на рынке нефти, начавшимся в прошлую пятницу. Рынок расценивает это как то, что пик ставки уже может быть достигнут", – констатирует Оксана Лукичева.

Есть ли риски для Казахстана?

По мнению Мурата Кастаева, складывающаяся сейчас на нефтяном рынке ситуация для Казахстана нейтральна, потому что цены на энергоносители остаются приемлемыми.



"Риском для Казахстана в этой ситуации стало вовлечение Ирана в военные действия. Это может поставить под угрозу экспорт нефти и транзит других товаров через Каспий и нанести ущерб торговле с Ближним Востоком, так как все логистические пути в этот регион проходят через территорию Ирана. И если Израиль от нас относительно далеко, то Иран уже находится в непосредственной географической близости от наших границ", – выразил опасения Мурат Кастаев.

В свою очередь, прогнозируя стоимость нефти в будущем, Оксана Лукичева сообщила, что стоимость нефти в ближайшие недели ожидается в текущих пределах 85-93 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть подскочили на 3% после начала полномасштабных боевых действий между боевиками палестинского движения ХАМАС и армией Израиля.