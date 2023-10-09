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Цены на нефть растут из-за обострения ситуации в Израиле

Цены на нефть растут из-за обострения ситуации в Израиле Фото: pixabay
Мировые цены на нефть подскочили после начала полномасштабных боевых действий между боевиками палестинского движения ХАМАС и армией Израиля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, цены на нефть утром 9 октября повысились сразу на 3% в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Стоимость нефти марки Brent, снижавшаяся всю прошлую неделю, вновь подскочила до 89 долларов за баррель. Динамика цен на мировых рынках связана с опасениями, что атака ХАМАС на Израиль перерастет в более длительный конфликт и ударит по производству энергоресурсов.

Риск новых санкций и перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке также привел к повышению цен на золото. Курс доллара также укрепился: в условиях геополитической напряженности и отсутствия надежных прогнозов по развитию ситуации инвесторы предпочитают вкладываться в "безопасные" активы, которыми остаются драгоценные металлы и американская валюта.

Тем временем государственный Банк Израиля объявил о продаже 30 млрд долларов для поддержки курса шекеля, который после начала боевых действий в стране достиг минимума за восемь лет.

Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль в субботу 7 октября, выпустив по территории страны несколько тысяч ракет. Вооруженные группы боевиков пересекли границу и взяли заложников, в том числе детей. В результате атаки погибли тысячи израильтян и иностранных граждан, включая десятки посетителей музыкального фестиваля Nature Party. Израиль официально ввел военное положение и нанес мощный ответный удар по контролируемым ХАМАСом территориям. Сейчас активные боевые действия идут на шести участках на границе с сектором Газа.

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