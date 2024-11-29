Минздрав увеличил ставку комиссионного вознаграждения ФСМС на 2024 год

Министерство здравоохранения подготовило изменения в приказ "Об установлении величины процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонда социального медицинского страхования на 2024 год в рамках предельной величины, установленной правительством", сообщает Zakon.kz.

"Установить на 2024 год величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" в рамках предельной величины, установленной правительством РК на осуществление деятельности фонда 1,60% от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц", – говорится в документе.

Ранее ставка была утверждена в размере 1,18%.

Как пояснили в Минздраве, ставка комиссионного вознаграждения фонда увеличивается с 1,18% до 1,60% с 1 июня по 31 декабря 2024 года в связи с невыполнением государством обязательств по перечислению взносов на ОСМС с июня месяца.

Расходы на содержание фонда не увеличиваются и остаются на уровне Плана развития на 2024 год.

Для обеспечения финансовой устойчивости ФСМС для реализации его стратегических задач по финансированию субъектов здравоохранения предлагается увеличить предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения ФСМС на 2024 год.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 декабря.