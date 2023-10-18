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Какие бонусы получили руководители ФОМС

Какие бонусы получили руководители ФОМС Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала слухи о крупных бонусах топ-менеджменту Фонда обязательного медстрахования, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году руководство фонда, по ее словам, бонусов не получало. Так решил совет директоров.

"Это неправильная, скажем, фейковая информация. В прошлом году никаких бонусов фонду не выделяли. Как официальное лицо я вам заявляю, что это фейковая информация. 98 млн тенге было выделено на заработные платы, на отпускные, на лечебные пособия топ-менеджмента фонда".Ажар Гиният

Бонусов не было, но были премии, о чем рассказала министр.

"Получали премии в год до 600 тысяч тенге каждый. Есть норма о том, что им в год положено получать премии не более 600 тысяч тенге – получали по 300 тысяч на День медицинского работника и на День Республики. Они сегодня также должны официально дать информацию на своем сайте".Ажар Гиният

Постановлением правительства от 9 марта 2023 года внесены изменения в Правила премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников за счет средств госбюджета, а также выплаты бонусов административным госслужащим.

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