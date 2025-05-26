#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.84
579.7
6.39
Финансы

Блокировка счетов и долги по налогам: к казахстанцам обратился КГД

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 10:58 Фото: Zakon.kz
В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана сегодня ответили на жалобы предпринимателей, которые пожаловались на появление долгов и блокировку счетов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в социальных сетях на прошлой неделе казахстанцы написали, что в новый кабинет налогоплательщика (ИСНА) массово приходят уведомления о несуществующей налоговой задолженности, а также о непредставлении налоговой отчетности, которая представлена в установленные сроки. По словам предпринимателей, арестовываются их счета. В связи с этим авторы публикаций попросили КГД "отозвать некорректные уведомления и снять ограничения со счетов предпринимателей".

"В настоящее время проведены работы по актуализации лицевых счетов налогоплательщиков", – заявили 26 мая 2025 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Комитета госдоходов МФ РК.

Также в комитете заверили, что "на сегодняшний день таких фактов нет".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 10:58
Налоги для блогеров: опыт Казахстана в международном контексте

Ранее сообщалось, что 26 млн тенге долга по налогу на транспорт взыскали с астанчан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 мая
Финансы
11:12, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 мая
Рубль может рухнуть уже в июне: готов ли тенге к новым испытаниям
Финансы
10:58, Сегодня
Рубль может рухнуть уже в июне: готов ли тенге к новым испытаниям
Что нужно знать казахстанцам, доход которых не превышает черты бедности
Финансы
09:19, Сегодня
Что нужно знать казахстанцам, доход которых не превышает черты бедности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: