Блокировка счетов и долги по налогам: к казахстанцам обратился КГД

В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана сегодня ответили на жалобы предпринимателей, которые пожаловались на появление долгов и блокировку счетов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в социальных сетях на прошлой неделе казахстанцы написали, что в новый кабинет налогоплательщика (ИСНА) массово приходят уведомления о несуществующей налоговой задолженности, а также о непредставлении налоговой отчетности, которая представлена в установленные сроки. По словам предпринимателей, арестовываются их счета. В связи с этим авторы публикаций попросили КГД "отозвать некорректные уведомления и снять ограничения со счетов предпринимателей".

"В настоящее время проведены работы по актуализации лицевых счетов налогоплательщиков", – заявили 26 мая 2025 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Комитета госдоходов МФ РК.

Также в комитете заверили, что "на сегодняшний день таких фактов нет".

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