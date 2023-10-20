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Ужесточить требования к деятельности коллекторских агентств в Казахстане предлагает депутат

Ужесточить требования к деятельности коллекторских агентств в Казахстане предлагает депутат Фото: unsplash
Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев в ходе парламентских слушаний 20 октября 2023 года предложил ужесточить требования к деятельности коллекторских агентств в Казахстане. Сейчас их работа, по его оценке, сведена к выбиванию долгов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена, портфель коллекторских агентств имеет тенденцию постоянно расти и на 1 сентября 2023 года составляет 325 млрд тенге, а количество заемщиков – 882 тыс.

Они, как отметил депутат, практически не проводят реструктуризацию займа.

"По количеству доля заемщиков по всем банкам составляет 203 тыс., а по микрофинансовым организациям – 702 тыс. Доля заемщиков по количеству выкупленных у МФО растет и на сегодня составляет 80%. Во многих государствах коллекторские агентства ограничены в своих правах законом, запрещающим некоторые досаждающие действия в отношении заемщика. У нас работа коллекторов, в целом, сводится к систематическому моральному давлению на должника и выбиванию", – указал Берик Бейсенгалиев.

Он сообщил, что в Парламент поступают многочисленные жалобы граждан на действия коллекторов и судебных исполнителей. В этой связи мажилисмен предложил на законодательном уровне ужесточить требования к деятельности коллекторских агентств.

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Ранее спикер Мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что банки передают проблемные кредиты в коллекторские организации. Таким образом, по его словам, банки снимают проблему, искусственно улучшая показатели.

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