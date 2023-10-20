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Законодательство РК

Займы до зарплаты хотят отменить в Казахстане

Казахстанцам не достигшим 21 года хотят ограничить выдачу кредитов Фото: pixabay
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в Мажилисе предложила выдавать кредиты гражданам, не достигшим 21 года, только при наличии официальных доходов. Предлагается также полностью отменить микрокредиты до зарплаты, сообщает Zakon.kz.

Мадина Абылкасымова рассказала, какие меры предлагаются для снижения уровня закредитованности казахстанцев.

"Агентством разработаны законодательные поправки, которые предусматривают введение запрета на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам, которые имеют просрочку по кредиту свыше 90 дней. Сейчас такое ограничение действует только в отношении заемщиков, у которых доход ниже размера одной МЗП. Кроме этого, на фоне роста проблемной задолженности среди молодежи предлагается ввести требование, что выдача кредитов гражданам, не достигшим 21 года, будет осуществляться только при наличии официальных доходов", – сообщила она.

Указала она и на необходимость ограничения чрезмерного роста сегмента онлайн-микрокредитования.

"Проблемные онлайн-микрокредиты имеют 297 тыс. человек на сумму 37 млрд тенге. Такие онлайн микрокредиты, или так называемые займы до зарплаты, выдаются дистанционно, зачастую без проведения надлежащей идентификации заемщика и оценки его платежеспособности", – указала Мадина Абылкасымова.

В Казахстане из 254 МФО 50 компаний занимаются онлайн-кредитованием.

В этой связи ведомством предлагается полностью отменить особый вид микрокредита сроком до 45 дней и суммой до 50 МРП. Компании онлайн-кредитования, сообщила она, могут продолжать свою деятельность, но будут выдавать микрокредиты на любые сроки по единой ставке, установленной для всех микрокредитных организаций. 

Ранее председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова предложила ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита.

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