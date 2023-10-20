Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита предложила Абылкасымова

Ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита предложила Абылкасымова Фото: unsplash
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в Мажилисе 20 октября 2023 года предложила ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы АРРФР, общий объем кредитов казахстанцев составляет 18 трлн тенге, количество заемщиков – более 8 млн человек.

"В сегменте потребительского кредитования наблюдается рост за последние три года. Согласно данным Национального банка, среднегодовой рост беззалоговых потребительских кредитов с 2021 года составил 33%, за восемь месяцев текущего года портфель потребительских кредитов составил более 9,2 трлн тенге. Уровень проблемных займов банков второго уровня составил 5,2%. Количество заемщиков с просроченным кредитом составило 516 тыс. человек, или 7% от общего числа заемщиков", – сообщила Мадина Абылкасымова.

Она добавила, что на сегодня наблюдается тенденция активной выдачи потребительских кредитов на крупные суммы. На росте потребительского кредитования, по ее данным, также сказывается повышенный спрос со стороны населения на товары и услуги в рассрочку, возможность использования потребительских кредитов на предпринимательские цели.

"Средний долг в результате по беззалоговым потребительским кредитам увеличился с 913 тыс. тенге на начало года до 1 млн тенге. При этом доля беззалоговых потребительских кредитов свыше 5 млн тенге уже составляет 12%, по количеству заемщиков это 3%. В этой связи, как дополнительную меру ограничения чрезмерного роста потребительского кредита, агентство предлагает на законодательном уровне ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита", – предложила Мадина Абылкасымова.

Ранее спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов предложил ужесточить требования к выдаче кредитов в стране. Подробности – здесь.

Читайте также

Чиновники Петропавловска незаконно раздавали квартиры горожанам
Чиновники незаконно раздавали квартиры жителям Петропавловска
Морозы до - 5 градусов : два циклона будут определять погоду в Казахстане в выходные
Морозы до -5°C: два циклона будут определять погоду в Казахстане в выходные
В Казахстане утвердили стандарт оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения
В Казахстане утвердили стандарт оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Абылкасымова Мадина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
распространено штормовое предупреждение на некоторой части Казахстана
Резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Футбол Путевка Евро-2024
Еще две сборные получили путевки на Евро-2024 по футболу
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления