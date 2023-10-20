Ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита предложила Абылкасымова

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в Мажилисе 20 октября 2023 года предложила ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы АРРФР, общий объем кредитов казахстанцев составляет 18 трлн тенге, количество заемщиков – более 8 млн человек.

"В сегменте потребительского кредитования наблюдается рост за последние три года. Согласно данным Национального банка, среднегодовой рост беззалоговых потребительских кредитов с 2021 года составил 33%, за восемь месяцев текущего года портфель потребительских кредитов составил более 9,2 трлн тенге. Уровень проблемных займов банков второго уровня составил 5,2%. Количество заемщиков с просроченным кредитом составило 516 тыс. человек, или 7% от общего числа заемщиков", – сообщила Мадина Абылкасымова.

Она добавила, что на сегодня наблюдается тенденция активной выдачи потребительских кредитов на крупные суммы. На росте потребительского кредитования, по ее данным, также сказывается повышенный спрос со стороны населения на товары и услуги в рассрочку, возможность использования потребительских кредитов на предпринимательские цели.

"Средний долг в результате по беззалоговым потребительским кредитам увеличился с 913 тыс. тенге на начало года до 1 млн тенге. При этом доля беззалоговых потребительских кредитов свыше 5 млн тенге уже составляет 12%, по количеству заемщиков это 3%. В этой связи, как дополнительную меру ограничения чрезмерного роста потребительского кредита, агентство предлагает на законодательном уровне ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита", – предложила Мадина Абылкасымова.

Ранее спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов предложил ужесточить требования к выдаче кредитов в стране. Подробности – здесь.