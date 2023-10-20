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Кошанов: Банкам пора понять ответственность за чрезмерную закредитованность казахстанцев

Казахстан кредиты банкротство Фото: pixabay
Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов 20 октября 2023 года обратился к главе Ассоциации финансистов Казахстана Елене Бахмутовой. Он отметил, что банкам и микрофинансовым организациям нужно понять свою ответственность за чрезмерную закредитованность казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Елена Бахмутова выступила на правительственном часе в Мажилисе, посвященном закредитованности казахстанцев. По мнению главы АФК, больше половины займов в банках – это беспроцентные рассрочки, которые не приводят к дополнительным расходам для заемщиков.

"Потребительские займы не представляют угрозы финансовой стабильности для кредитных организаций".Елена Бахмутова

Она также считает, что рост отказов в одобрении новых заявок на потребкредиты со стороны банков дает положительные результаты в уменьшении статистики по просрочкам.

Спикер Мажилиса не согласился с ней.

"Сегодня единственный человек, который сказал, что больших проблем нет, и то, что розничные кредиты не представляют угрозы финансовой стабильности, – это Елена Леонидовна, которая представляет банковскую сферу, кредитные организации. То, что вы говорите, – снижение просрочки – это связано с передачей в коллекторские организации. То есть банки передали коллекторской организации – сняли эту проблему. Это искусственное улучшение показателей, можно сказать".Ерлан Кошанов

Он подчеркнул, что проблему закредитованности населения признали президент, правительство, депутаты и все собравшиеся на правительственном часе.

"Все видят проблему, говорят, есть проблема. Кроме Елены Леонидовны, Ассоциации финансистов, к сожалению. Поэтому, Елена Леонидовна, всем финансовым институтам и Ассоциации финансистов, микрофинансовым организациям, банкам второго уровня нужно срочно менять свою позицию. Вы должны понять и свою ответственность за чрезмерную закредитованность нашего населения".Ерлан Кошанов

В 2023 году 12 казахстанцев совершили суицид из-за невозможности оплатить кредиты. Об этом рассказал замглавы МВД Игорь Лепеха.

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