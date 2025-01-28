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Финансы

Как Нацбанк будет бороться с закредитованностью казахстанцев

Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 14:18 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал о мерах по предотвращению закредитованности казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

На расширенном заседании правительства 28 января 2025 года он констатировал, что продолжается рост кредитования населения. Он составил 24,4%. В том числе потребительские кредиты выросли на 33,5%.

"В целях недопущения закредитованности населения в рамках общей инициативы финансовых регуляторов, правительства и парламента принят закон: введен запрет на выдачу кредитов при наличии просрочки. Введен двухлетний мораторий на уступку займов коллекторам. Установлена максимальная сумма потребзаймов. Введен новый норматив, ограничивающий долг заемщика", – сказал Тимур Сулейменов.

Он отметил, что темпы потребительского кредитования все еще высоки и важно не допустить перегрева на рынке и закредитованности населения.

"В этой связи в текущем году с агентством проработаем вопрос применения контрциклического буфера капитала в сегменте розничного кредитования (ограничения для банков в выдаче кредитов), а также ряд других мер", – заключил Тимур Сулейменов.

Ранее в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка дали несколько советов казахстанцам, желающим взять заем. 

Бауыржан Муканов
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