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Суициды, грабежи и кражи: на что идут казахстанцы из-за кредитов

12 казахстанцев покончили с собой из-за кредитов Фото: pixabay
В 2023 году 12 казахстанцев совершили суицид из-за невозможности оплатить кредиты. Об этом рассказал замглавы МВД Игорь Лепеха на правительственном часе в Мажилисе 20 октября, сообщает Zakon.kz.

По словам замглавы МВД, чрезмерная закредитованность нередко влечет за собой тяжкие последствия: не имея возможности погасить кредиты, заемщики совершают преступления, а порой и сводят счеты с жизнью.

"В 2023 году 12 закредитованных граждан покончили жизнь самоубийством (в Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской и Павлодарской областях). В конце сентября один из таких фактов широко освещали средства массовой информации (суицид жителя Алматы)".Игорь Лепеха

Еще 40 закредитованных казахстанцев пытались добыть деньги, необходимые для погашения кредитов, преступным путем. В попытке достать средства на погашение займов они совершили разбойные нападения, грабежи и кражи.

"Эти поступки ни в коем случае не оправдывают их. Они ответят по закону. Но в то же время над этим все должны серьезно задуматься", – подчеркнул Игорь Лепеха.

Ранее заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев предложил устранить некоторые барьеры в процедуре банкротства физических лиц.

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