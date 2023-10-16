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Курс доллара немного снизился на торгах 16 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,64 тенге, снизившись на 0,34 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 65,12 тенге (-0,14).

Курс евро установлен Нацбанком в 502,21 тенге, рубля – 4,91 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,1-479,3 тенге, евро – по 502,5-505,5 тенге, российские рубли – по 4,79-4,95 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снизились на торгах 16 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,68%, до 90,27 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 0,57%, до 85,86 долларов за баррель.

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