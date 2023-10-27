Курсы валют на выходные дни: 28 и 29 октября
Фото: unsplash
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 470,22 тенге, снизившись сразу на 5,88 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро также снизился и составил 496,23 тенге (-5,73).
Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 5,01 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 64,43 тенге (-0,64).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,7-475,8 тенге, евро – по 497-501 тенге, российские рубли – по 4,91-5,07 тенге.
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