Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Доллар слегка подешевел на торгах 23 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 478,77 тенге, снизившись на 0,29 тенге, сообщает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

Курс евро установлен Нацбанком в 507,23 тенге, рубля – 5,01 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,5-480,7 тенге, евро – по 505,5-508,5 тенге, российские рубли – по 4,87-5,03 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,13% и составили 91,12 долларов за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 1,36%, до 86,88 долларов за баррель.

Читайте также

В Казахстане исстекает срок уплаты налогов и плателей 24 и 26 октября
В Казахстане истекает срок уплаты налогов и платежей 24 и 26 октября
сбережения
Как сохранить сбережения, если они есть
В Казахстане для МФО и должников временно снизят налоговую нагрузку
В Казахстане для МФО и должников временно снизят налоговую нагрузку
Лариса Черненко
KASE Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог назвал тех, для кого ноябрь станет очень сложным месяцем
Астролог назвал тех, для кого ноябрь станет очень сложным месяцем
Снег и похолодание до -7°С: приближение зимы анонсировали синоптики Казахстана
Снег и похолодание до -7°С: приближение зимы анонсировали синоптики Казахстана
Новые места для прогулок появились в Алматы
Новые места для прогулок появились в Алматы
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления