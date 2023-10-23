Доллар слегка подешевел на торгах 23 октября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 478,77 тенге, снизившись на 0,29 тенге, сообщает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

Курс евро установлен Нацбанком в 507,23 тенге, рубля – 5,01 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,5-480,7 тенге, евро – по 505,5-508,5 тенге, российские рубли – по 4,87-5,03 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,13% и составили 91,12 долларов за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 1,36%, до 86,88 долларов за баррель.