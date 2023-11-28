Доллар еще подешевел на торгах 28 ноября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,04 тенге, снизившись еще на 0,29 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 64,23 тенге (-0,04).

Курс евро установлен Нацбанком – 502,92 тенге, рубля – 5,18 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459,7-461,9 тенге, евро – по 501,5-504,5 тенге, российские рубли – по 5,07-5,21 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 28 ноября.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,55%, до 80,31 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,57%, до 75,29 долларов за баррель.