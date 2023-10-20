Стоимость нефти выросла из-за эскалации конфликта в секторе Газа

Цена на нефть марки Brent увеличилась на этой неделе с 89 до 93 долларов за баррель на фоне более активных военных действий в зоне ближневосточного конфликта, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 16 октября, баррель нефти марки Brent торговался по 89,65 доллара. Во вторник его цена выросла до 89,90 доллара, увеличившись в среду до 91,50 доллара. В четверг бочка нефти стоила уже 92,38 доллара, а в пятницу трейдеры за нее просили еще больше – 93,44 доллара.

Аналитики приводят ряд причин нынешнего повышения нефтяных котировок.

На пороге большой войны?

По мнению аналитика финансовой группы "Финам" Оксаны Лукичевой, причиной роста нефтяных цен до 93 долларов за баррель стала эскалация палестино-израильского конфликта.

"Увеличение стоимости "черного золота " провоцирует эскалация ближневосточного конфликта. Взрыв больницы в секторе Газа повлиял на активизацию военных действий с двух сторон. В то же время потенциал роста конфликта пока ограничен низким вовлечением в него третьих сторон и, вероятнее всего, он останется локальным", – считает аналитик.

Оксана Лукичева также отметила, что призыв Ирана наложить эмбарго на поставки нефти в Израиль не получил поддержки со стороны членов Организации исламского сотрудничества. Импорт нефти в Израиль составляет около 250 тыс. баррелей в сутки и производится в основном из Казахстана, Азербайджана, Ирака и африканских производителей.

Согласен с аналитиком и директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев, сообщивший, что события в Израиле пока удерживаются от трансформации в межгосударственный конфликт или большую войну, а значит, пока не создают риска для мировой экономики.

"Иран предложил ОПЕК+ устроить нефтяное эмбарго Израилю, однако запрос был проигнорирован, так как война войной, а терять рынки сбыта не хочется даже сочувствующим Палестине арабским странам". Мурат Кастаев

Инфляционное давление

По словам Мурата Кастаева, нефтяные котировки испытывали на этой неделе давление из-за данных по годовой инфляции в Штатах. В сентябре она осталась на уровне 3,7%, когда ожидалось снижение до 3,63%.

"Рынки расценили это так, что инфляция перестала снижаться, значит, ФРС может до конца года вновь повысить ставку. Целевой ориентир по инфляции для ФРС – 2%, поэтому ставки в США будут оставаться высокими, пока инфляция не придет в норму", – констатировал эксперт.

Наряду с этим дополнительным негативом для рынка нефти стали данные по годовой инфляции в Китае, которая по итогам сентября составила 0% при прогнозе в 0,2%. Мурат Кастаев считает, что китайская экономика стоит на пороге дефляции, что свидетельствует о слабом экономическом восстановлении и низком спросе.

"По канонам макроэкономики побороть дефляцию гораздо труднее и сложнее, чем инфляцию, и проблемы с экономикой Китая могут утянуть за собой всю мировую экономику". Мурат Кастаев

Между тем противоречием негативу стали данные по росту ВВП Китая в третьем квартале, которые при прогнозе в 4,4% составили 4,9%. Это, по мнению Мурата Кастаева, вдохнуло оптимизм в мировые рынки, так как может свидетельствовать о том, что экономика КНР вновь разогревается в ответ на меры стимулирования от властей, и что экономический рост повлечет за собой рост цен и дефляции не случится.

Венесуэла всем поможет

В свою очередь Оксана Лукичева считает, что дополнительным ограничением для более высокого роста цен стала выдача новой генеральной лицензии Минфином США, которая разрешила Венесуэле добывать и экспортировать нефть в течение следующих шести месяцев без ограничений.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал уступки властей Венесуэлы для оппозиции в предстоящих в 2024 году выборах, но уточнил, что Вашингтон будет наблюдать до конца ноября за снятием запретов для оппозиционных кандидатов в президенты и освобождением политических заключенных и "неправомерно задержанных" американцев", – сообщила аналитик.

Новая лицензия освобождает энергетические компании по всему миру от необходимости получения индивидуальных лицензий или согласований для работы с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Лицензия также может облегчить усилия компании по привлечению капитала, импорту буровых установок, ремонту нефтеперерабатывающих заводов, реализации проектов и обеспечению соответствующих партнерских отношений.

Также разрешена оплата Венесуэле товаров и услуг, связанных с нефтегазовым сектором, что устраняет ряд препятствий для PDVSA в получении наличных денег за свою нефть. К слову, среднесуточная добыча нефти в Венесуэле в 2023 году составляет 740 тыс. баррелей в сутки, при этом потенциал роста в ближайшие годы может составить 1,5-1,7 млн баррелей в сутки.

Говоря о наращивании поставок нефти Венесуэлой, Мурат Кастаев отмечает, что страна сможет нарастить их на 25%. Это добавит рынку свыше 200 тыс. баррелей в сутки, что уже почти компенсирует сокращение добычи Россией на 300 тыс. баррелей в сутки. "Снижение цен на нефть необходимо для администрации Байдена, которому нужно уменьшить инфляцию в преддверии президентских выборов в США в следующем году", – поделился мнением эксперт.

Недовольство саудитов

Определенное влияние на нефтяные котировки продолжает оказывать добровольное снижение добычи Саудовской Аравией в размере 1 млн баррелей в сутки. При этом по итогам августа экспорт саудовской нефти снизился до двухлетнего минимума.

"Это вызывает нарастающее недовольство саудитов, так как добровольное сокращение добычи ведет к тому, что у них забирают долю рынка другие страны. Ходят слухи, что сделке Саудовской Аравии и России может прийти конец, так как она становится невыгодной, ведь Россия наращивает экспорт, а саудиты, наоборот, снижают". Мурат Кастаев

Все больше игроков рынка, по мнению эксперта, сходятся на том, что сокращение добычи "черного золота" Россией является простой словесной интервенцией, и на самом деле РФ объемы добычи своей нефти не снижала.

"Арабы не любят, когда их обманывают, и обязательно как-то отреагируют. Уверен, что мы увидим постепенное наращивание добычи Саудовской Аравией до конца года", – сделал вывод Мурат Кастаев.

Что по прогнозу?

Говоря о стоимости "черного золота" до конца года, Мурат Кастаев отметил, что она останется в коридоре 90-100 долларов за баррель.

"Эти уровни по-прежнему привлекательны и положительны для экономики Казахстана, и нашей стране нужно пользоваться этим благополучным периодом". Мурат Кастаев

По словам Оксаны Лукичевой, среднегодовая стоимость нефти марки Brent в 2023 году ожидается на уровне 85 долларов за баррель. Что касается 2024 года, то нефть будет торговаться на уровне 96 долларов за баррель.

До конца года геополитические риски могут сохраниться, что может удерживать цены выше 90 долларов за баррель. Однако высокие процентные ставки и риск замедления мировой экономики будут ограничивать рост цен.