Ураган "Милтон" и конфликт на Ближнем Востоке: что поддержит цену нефти до конца октября

Цены на нефть крайне нестабильны. Так, 7 октября нефть марки Brent на биржах Intercontinental Exchange сначала выросла до 80,73 доллара за баррель, а затем откатились до 77,18 доллара. Нефть марки WTI сначала подорожала до 77,69, а потом упала до 73,69 доллара, сообщает Zakon.kz.

В чем причина такого скачкообразного поведения стоимости "черного золота"?

По мнению аналитиков, сегодня на стоимость нефти влияют два фактора – ураган "Милтон" и неутихающий конфликт на Ближнем Востоке.

Цены на нефть растут, поскольку рынки по-прежнему опасаются потенциального удара Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана. Также есть серьезная обеспокоенность по поводу сбоев поставок из США из-за урагана "Милтон", отмечает Wall Street Journal.

Вместе с тем геополитические события все меньше и меньше влияют на рынок нефти, считает казахстанский аналитик Арсен Темирбаев.

"Мировые производители давно просчитали все возможные варианты развития событий на Ближнем Востоке. Нефть сегодня слишком важный ресурс, и ни одна из ведущих стран мира не решится на действия, способные подорвать сложившуюся систему поставок или ценообразование нефти". Арсен Темирбаев

Максимум, что может произойти, – это то, что нефть сможет закрепиться на уровне 80 долларов за баррель. И это психологическое событие (крайне выгодное для Казахстана в условиях угрозы невыполнения бюджета) случится и без учета эскалации между Израилем и Ираном, уверен эксперт.

Дело в том, что ураган "Милтон" в Мексиканском заливе достиг IV категории и в ближайшие сутки-двое накроет побережье Флориды. По данным синоптиков, этот ураган – один из самых сильных за последние сто лет. Президент США призвал к эвакуации нескольких миллионов жителей Флориды, а некоторые нефтяные компании уже объявили об остановке добычи нефти.

"Все это будет до конца октября держать не только американский, но и мировой рынок нефти в напряжении, обеспечивая комфортные цены для нефтедобывающих стран". Арсен Темирбаев

Есть и еще один фактор влияния цены на нефть, наверное, даже более значимый, чем два перечисленных. Это спрос со стороны Китая, который объявил "экономический ренессанс", считает специалист.

По некоторым прогнозам, спрос на бензин и дизельное топливо, скорее всего, достигнет плато в КНР к 2025 году, когда более-менее обозначатся перспективы влияния электрокаров на рынок нефтепродуктов.

Несмотря на то, что спрос на нефть со стороны КНР снижается, по итогам нынешнего года он все же вырастет на 0,2 млн баррелей в сутки. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство. Прирост на 2025 год – 0,3 млн баррелей в сутки.

Тем не менее история показывает, что каждый этап экономической модернизации в КНР дает резкий скачок потребления нефти, утверждает Арсен Темирбаев. Так было в период с 2013 до 2020 года, когда КНР купила больше 60% мировой нефти.

"Сегодня Китай вновь начал перестройку экономики. Государство вкладывает огромные средства в промышленность, строительство, логистику и финансовую систему. Это значит, что КНР понадобится много топлива". Арсен Темирбаев

Рост в Китае напрямую скажется на росте в Казахстане, уверен аналитик. Ведь при цене на нефть выше 80 долларов мы сможем не думать о наполнении бюджета и запустить множество перспективных проектов.

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