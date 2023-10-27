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Доллар резко подешевел на торгах 27 октября

торги на бирже Фото: pixabay
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 470,30 тенге, снизившись сразу на 5,80 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,43 тенге (-0,64).

Курс евро установлен Нацбанком в 502,14 тенге, рубля – 5,09 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470,7-473,8 тенге, евро – по 496-500 тенге, российские рубли – по 4,87-5,03 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 27 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 2,05%, до 89,73 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 2,08%, до 84,94 доллара за баррель.

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