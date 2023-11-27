Доллар существенно подешевел на торгах 27 ноября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,37 тенге, снизившись сразу на на 3,43 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,28 тенге (-0,57).

Курс евро установлен Нацбанком – 504,86 тенге, рубля – 5,21 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459,9-462,1 тенге, евро – по 501,5-504,5 тенге, российские рубли – по 5,03-5,17 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 27 ноября.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,82%, до 79,82 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подешевели на 0,89%, до 74,87 долларов за баррель.