Методичка для банков: как будут выявлять лудоманов и сомнительные финансовые операции

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило изменения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК добавлено, что не допускается вовлекать банки в незаконное производство, оборот или транзит наркотиков, а также в осуществление платежей или переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино, платежей и переводов денег физическими лицами, не достигшими возраста 21 года, в пользу организатора игорного бизнеса.

Также говорится, что в отношении клиентов банка, являющихся держателями десяти и более платежных карточек или резидентами стран с высоким риском ОД/ФТ (отмывания денег и финансирования терроризма) на основе фактора незаконного производства, оборота или транзита наркотиков, а также в случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях незаконного производства, оборота или транзита наркотиков, банк осуществляет оценку риска ОД/ФТ.

При присвоении высокого уровня риска ОД/ФТ банк применяет усиленные меры надлежащей проверки таких клиентов и отвечает за:

обеспечение проведения проверки источника происхождения средств клиентов банка;

принятие мер, установленных требованиями законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при выявлении подозрительных операций;

осуществление мониторинга и изучение операций с деньгами клиентов банка;

принятие мер по установлению цели и характера деловых отношений путем затребования документов, подтверждающих обоснованность нахождения в РК (трудового договора, договора обучения, вида на жительство иностранца в РК и других документов);

проведение на периодической основе процедур по идентификации и аутентификации клиентов;

направление информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по клиентам банка, являющимся держателями десяти и более платежных карточек;

прекращение деловых отношений с клиентами банка в случаях, установленных требованиями законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, в правилах расширен список типов клиентов, чей статус или чья деятельность повышают риск ОД/ФТ:

клиенты, являющиеся держателями десяти и более платежных карточек в этом банке-эмитенте;

клиенты, являющиеся резидентами стран с высоким риском ОД/ФТ на основе фактора незаконного производства, оборота или транзита наркотиков;

клиенты, совершившие в течение последних 6 месяцев три и более платежей в пользу организатора игорного бизнеса на общую сумму более 300 000 тенге;

клиенты, включенные в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари;

клиенты, не достигшие возраста 21 года.

Вместе с тем Программа идентификации клиента, его представителя и бенефициарного собственника дополнена новым понятием и включает порядок проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника на принадлежность к иностранным организаторам игорного бизнеса, деятельность которых признана незаконной на территории РК на основании судебного акта, отказа в проведении платежей и переводов денег в пользу иностранных организаторов игорного бизнеса, а также прекращения деловых отношений с клиентом, являющимся иностранным организатором игорного бизнеса.

В отношении представителя клиента дополнительно проверяются полномочия такого лица действовать от имени или в интересах клиента.

Предусматривается, что в отношении клиента, с которым банк установил деловые отношения посредством представителя клиента, действующего от имени клиента на основании выданной доверенности, банком до проведения расходных или приходных операций дополнительно проводится биометрическая идентификация клиента.

При этом запрещается дистанционное установление деловых отношений (без личного присутствия клиента или его представителя) с клиентами, являющимися резидентами стран с высоким риском ОД/ФТ на основе фактора незаконного производства, оборота или транзита наркотиков.

Банком проверяются документы клиентов, являющихся резидентами стран с высоким риском ОД/ФТ на основе фактора незаконного производства, оборота или транзита наркотиков, подтверждающие обоснованность нахождения в РК (трудовой договор, договор обучения, вид на жительство иностранца в РК и другие документы).

Кроме того, предусматривается обновление сведений о клиенте (его представителе), являющемся держателем десяти и более платежных карточек, осуществляется не реже одного раза в квартал.

Обновление сведений о клиенте (его представителе), в отношении которого имеются основания полагать, что его деятельность связана с финансированием, незаконным производством, оборотом или транзитом наркотиков, осуществляется не реже одного раза в полгода.

Как поясняется, указанные дополнения вводятся для минимизации рисков использования банковских продуктов в сфере незаконного оборота наркотиков и противодействия формирования игровой зависимости (лудомании) у граждан РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 ноября.

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