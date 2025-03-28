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Финансы

В Казахстане установят новые требования к банкам для борьбы с онлайн-мошенничеством

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 14:30 Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам регулирования банковской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает введение следующих дополнительных контрольных мер:

  • требования к банкам в части дистанционного обслуживания клиентов и усиления мониторинга в отношении клиентов, подверженных рискам привлечения к дропперским схемам, усиления ответственности глав комплаенс-контроля и расширения функционала антифрод-служб банков по управлению рисками противоправных действий;
  • требования к банкам по ужесточению контроля в отношении высокорисковых клиентов-нерезидентов РК, в том числе, в части запрета на установление деловых отношений, выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя, проведения двухфакторной идентификации клиента с применением биометрии по фото паспорта, контроля критерия "одна платежная карточка в одни руки", проверки законности нахождения на территории страны, усиленного мониторинга входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карты;
  • расширение взаимодействия банков с Антифрод-центром Национального банка Казахстана в целях выявления и блокирования дропперских операций и исключения бесконтрольного выпуска платежных карточек.

В Агентстве отметили, что проект направлен на введение дополнительных контрольных мер по недопущению/минимизации противоправных действий и дропперства (незаконный оборот наркотиков, организация деятельности финансовых пирамид, онлайн/интернет-казино) на финансовом рынке.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 апреля.

Ранее мы рассказали, что глава государства внес изменения в Концепцию развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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