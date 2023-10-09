В Казахстане ужесточат выдачу кредитов игроманам
В частности, устанавливается максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заемщика, имеющего признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес – 0,25.
"Под заемщиком, имеющим признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, понимается физическое лицо, совершившее за последние 6 месяцев более трех платежей в пользу организатора игорного бизнеса на сумму более 300 000 тенге", - говорится в дополнении к постановлению правления Нацибанка "О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями" и ряду других документов.
Такая норма вводится для ужесточения выдачи кредитов гражданам для участия в азартных играх, говорится в обосновании.
Кроме того, документ содержит ряд поправок для минимизации рисков использования банковских продуктов в сфере незаконного оборота наркотиков.
В отношении клиентов банка, являющихся держателями 10 и более платежных карточек или резидентами стран с высоким риском незаконного производства, оборота, транзита наркотиков, а также в случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях незаконного производства, оборота или транзита наркотиков, банк осуществляет оценку риска ОД/ФТ.
Предусматривается, что при присвоении высокого уровня риска ОД/ФТ банк применяет усиленные меры надлежащей проверки таких клиентов.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 октября.
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