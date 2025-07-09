Что важно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области (ДГД) 9 июля 2025 года рассказали, что нужно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 343 Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", таможенному декларированию подлежат наличные деньги и дорожные чеки, если общая сумма наличных и дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

"Однако в целях защиты национальных интересов страны и обеспечения финансовой стабильности на сегодняшний день действует указ президента от 14 марта 2022 года № 830, где запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза", – указали в ДГД.

Таким образом, на каждого члена семьи допускается перемещать наличной иностранной валюты, не превышающей эквивалент 10 000 долларов США.

8 июля сообщалось, что в аэропорту Астаны задержали мужчину, который при прохождении таможенного контроля не заявил об имеющихся деньгах, – во время осмотра багажа с помощью рентгено-телевизионной установки нашли 200 000 евро (120 млн тенге).