Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно, когда начнет действовать соглашение с Китаем о безвизе

Стало известно, когда начнет действовать соглашение с Китаем о безвизе Фото: pixabay
Соглашение между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований начнет действовать с 10 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Дату действия документа назвали в Министерстве иностранных дел РК в письме, предоставленном в ИС "Параграф".

Соглашение подписано в Сиане 17 мая 2023 года.

Документ предусматривает, что граждане обоих государств освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) для въезда, выезда, транзита через территорию государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Если граждане государства одной из сторон намерены въезжать, выезжать или следовать транзитом через территорию государства другой стороны, однако цели или сроки поездки не соответствуют тому, что предусмотрено выше, то они должны обратиться за соответствующей визой до въезда на территорию государства другой стороны.

Действительными проездными документами РК являются:

  • паспорт гражданина Республики Казахстан;
  • свидетельство на возвращение в Республику Казахстан.

Действительными проездными документами КНР являются:

  • полуслужебный паспорт гражданина КНР;
  • обычный паспорт гражданина КНР;
  • временный проездной документ КНР.

Также в соглашении говорится, что граждане государства могут въезжать, выезжать или следовать транзитом через территорию государства другой стороны только через открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска государства другой стороны и должны соблюдать законодательство государства пребывания в отношении въезда, выезда и транзита.

Ранее сообщалось, что Таиланд одобрил безвиз с Казахстаном на 30 дней.

Читайте также

Необычную остановку открыли в Актау
Необычную остановку открыли в Актау
Лариса Черненко
Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления