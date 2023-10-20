Стало известно, когда начнет действовать соглашение с Китаем о безвизе

Соглашение между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований начнет действовать с 10 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Дату действия документа назвали в Министерстве иностранных дел РК в письме, предоставленном в ИС "Параграф".

Соглашение подписано в Сиане 17 мая 2023 года.

Документ предусматривает, что граждане обоих государств освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) для въезда, выезда, транзита через территорию государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Если граждане государства одной из сторон намерены въезжать, выезжать или следовать транзитом через территорию государства другой стороны, однако цели или сроки поездки не соответствуют тому, что предусмотрено выше, то они должны обратиться за соответствующей визой до въезда на территорию государства другой стороны.

Действительными проездными документами РК являются:

паспорт гражданина Республики Казахстан;

свидетельство на возвращение в Республику Казахстан.

Действительными проездными документами КНР являются:

полуслужебный паспорт гражданина КНР;

обычный паспорт гражданина КНР;

временный проездной документ КНР.

Также в соглашении говорится, что граждане государства могут въезжать, выезжать или следовать транзитом через территорию государства другой стороны только через открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска государства другой стороны и должны соблюдать законодательство государства пребывания в отношении въезда, выезда и транзита.

Ранее сообщалось, что Таиланд одобрил безвиз с Казахстаном на 30 дней.