Мир

Китай введет безвизовый режим для граждан одной из стран до 30 дней

Фото: pexels
29 января Китай согласился ввести безвизовый режим для граждан Великобритании на туристические и деловые поездки сроком до 30 дней, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, договоренности удалось достичь во время первого за восемь лет визита главы британского правительства в Пекин. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Стармер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

"Бизнесмены упрашивали найти способ расширить для них присутствие в Китае, который является одной из ведущих экономических держав в мире. Мы упростим предпринимателям их работу, в том числе за счет смягчения визовых правил для краткосрочных поездок, и поддержим их экспансию за рубеж, что приведет к экономическому росту и созданию рабочих мест в Великобритании", – заявил Стармер.

Ранее Китай раскрыл необычные планы касательно частного покорения космоса.

Аксинья Титова
