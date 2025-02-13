Путь чемпиона Ислама Сатпаева: как вырастить олимпийского призера

Каждый чемпион имеет свою историю. Но всех их объединяет одна цель – медаль на Олимпиаде. Один из спортсменов, который заявил о себе на мировой арене, – бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года по пулевой стрельбе Ислам Сатпаев. Какие этапы он прошел на пути к Олимпу, узнал Zakon.kz.

Ислам Сатпаев родился в 1998 году в Алматы. Спортивный путь он начал в седьмом классе, когда одноклассник предложил сходить в тир пострелять. Со временем этот вид спорта настолько затянул Ислама, что он начал заниматься им профессионально.

Фото: из личного архива Геннадия Насонова

Главную роль в становлении спортсмена сыграли его наставники. Первые пять лет после прихода в стрельбу Исламом Сатпаевым занималась заслуженный тренер РК Валентина Дериглазова. Затем развитием будущего олимпийца продолжил заниматься заслуженный тренер страны Геннадий Насонов, с которым казахстанский стрелок работает по сей день.

Фото: akorda.kz

Чтобы понять, как воспитать настоящего чемпиона и какие трудности проходит титулованный спортсмен, мы побеседовали с тренером казахстанского стрелка Геннадием Насоновым.

Отметим, что среди воспитанников тренера с 54-летним стажем более сотни выдающихся атлетов и мастеров спорта международного класса. В 1996 году спортсмен Геннадия Романовича Юрий Роднов также участвовал в Олимпийских играх в Атланте и занял 12-е место.

Фото: из личного архива Геннадия Романовича

По словам тренера, перед тем, как завоевать призовые места на Олимпиаде и возвысить Казахстан в медальном зачете, олимпиец проходит долгий и трудный путь. При этом на успех в профессиональном спорте сильно влияет, чем ребенок занимался с раннего возраста.

"Когда Ислам в 12 лет пришел на стрельбу, у него уже была спортивная база. Он с детства занимался плаванием и карате. Смежные занятия различными видами спорта отлично развили его координацию, концентрацию и выносливость". Геннадий Насонов

Насонов отмечает, что если родитель приводит ребенка целенаправленно для достижения результатов в спорте, он всегда спрашивает, каким видом спорта тот занимался ранее. По его мнению, если родители хотят вырастить настоящего чемпиона, об этом нужно думать практически с момента его рождения.

"Есть такие виды спорта, как плавание, гимнастика, легкая атлетика, которыми можно заниматься уже с двухлетнего возраста. Они безопасны при становлении детского организма. А наш вид спорта противоположный и в него нужно приходить уже в подростковом возрасте. Потому что мы работаем с пистолетом и винтовкой, а их не дашь детям – это опасно. Обычно в стрельбу приходят в 10-12-летнем возрасте". Геннадий Насонов

Фото: из личного архива Геннадия Романовича

Ислам Сатпаев, как многие олимпийцы, прошел все этапы спортивной карьеры. Он начал заниматься в детской спортивной школе. Став мастером спорта, перешел в специализированную школу высшего спортивного мастерства. Там, собственно, им и занялся Геннадий Романович, с которым Ислам вошел в состав сборной Казахстана. Они уже 8 лет работают вместе и идут к общей цели.

Примечательно, что Сатпаев не только спортсмен, но и военнослужащий. Он служит в Центре подготовки штатных команд Спорткомитета Министерства обороны РК.

Фото: из личного архива Геннадия Романовича

Геннадий Романович признается, что внимательно следит за спортсменами, которые пришли к нему, многие из них начинали тренироваться с ним с нуля.

"После того, как ко мне приходит спортсмен, я тренирую его первые полгода, а затем говорю родителям, будем мы вместе заниматься или нет. Конечно, я могу ошибаться, но пока меня интуиция не подводила. Смотрю на многие факторы: талант, дисциплина, а главное – желание и усердие спортсмена. То есть я не занимаюсь с теми, кто просто хочет научиться стрелять. Наша цель с ребятами другая – стать лучшими и получить медаль на Олимпийских играх. То есть мы всегда нацелены участвовать в них и, конечно, стремимся к медалям. При этом я им всегда говорю, что они соревнуются не с другими участниками, а с самим собой. И каждая неудача – это рост. Сейчас я тренирую пятерых спортсменов, которые стали серебряными и бронзовыми призерами мира. Чемпионство Казахстана для них уже как само собой разумеющееся", – говорит Насонов.

По его словам, в настоящее время у него совместно с воспитанниками общая цель – получить квоту на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, и причем не одну.



Фото: из личного архива Геннадия Романовича

К слову, Ислам Сатпаев завоевал свою квоту/лицензию на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже на чемпионате мира в Баку (Азербайджан). Вместе с тем в активе спортсмена два "серебра" и две "бронзы" этапов Кубка мира.



Фото: из личного архива Геннадия Романовича

В прошлом году Ислам Сатпаев в паре с Александрой Ле завоевали первую медаль на Олимпиаде в Париже. Они принесли историческую бронзовую награду в копилку страны в стрельбе из пневматической винтовки впервые спустя 28 лет.

Фото: olympic.kz

Сейчас Ислам Сатпаев переживает расцвет своей карьеры, постепенно превращаясь в одного из лидеров не только Центральной Азии, но и мира.

"Как правило, в пулевой стрельбе спортсмен в 23-25-летнем возрасте становится эмоционально стабильным и достигает хороших результатов в своих выступлениях, так произошло и с Исламом. Можно сказать, что сейчас пик и начало его спортивной карьеры. Он повзрослел и теперь с 26 лет до 50-ти может стрелять и показывать хорошие результаты. Поскольку в зрелом возрасте они более стрессоустойчивы. А наш вид спорта очень индивидуальный и возрастной", – поясняет тренер.

Между тем за красивой спортивной жизнью скрываются и трудности: часто спортсмены рискуют своим здоровьем и посвящают всю жизнь спортивным состязаниям. Сатпаев, будучи профессиональным спортсменом, участвует в пяти международных соревнованиях в год. Тренировки проходят пять дней в неделю, по шесть часов в день – четыре часа до обеда и два часа после.

Фото: из личного архива Геннадия Романовича

Геннадий Романович вспоминает, что вначале у Ислама были проблемы со здоровьем, но с помощью специалистов ему удалось восстановиться.

"У нас были проблемы с позвоночником, так как винтовка довольно тяжелая. Мы применяем различные методы медицины и ставим спортсменов на ноги. Также занимаемся йогой и китайской медициной. У нас есть специалисты, которые нам в этом помогают", – говорит Насонов.

Наставник рассказывает, что в целом трудностей была масса. Он признается, что всегда старается убедить руководство, чтобы у них была самая качественная экипировка и самое лучшее оружие, ведь это тоже влияет на результат.

Фото: из личного архива Ислама Сатпаева

К слову, вернувшись в Казахстан после Олимпийских игр в Париже, Ислам Сатпаев признался, что добиться высот ему помог тренер. Во время Олимпиады Геннадий Романович приехал, чтобы поддержать его, и это мотивировало парня показать наивысший результат.

Фото: из личного архива Геннадия Романовича

Говоря об уверенном состоянии спортсменов на Играх и отношениях между ними, тренер отмечает, что они читают много литературы по психологии, поскольку она играет ключевую роль. С Исламом они уделяют этому большое внимание, ведь спортсмен может сильно переволноваться в самый решающий момент своей жизни и не показать того, на что способен.

"В спорте всегда сменяются лидеры – это нормальное явление. При поражении мы всегда обсуждаем, почему так случилось и какие были проблемы. Я не тот человек, который ими руководит, а скорее друг, который хочет помочь им достичь цели. Мы ведь не только встречаемся на огневом рубеже, но и выезжаем на отдых вместе: организуем поездки, рыбалку и охоту. С Исламом у нас отличный тандем. При победах и неудачах он всегда реагирует спокойно. Мы обсуждаем все моменты, даже как вести себя за рубежом. Когда мы идем в большой спорт, я говорю им, что нужно учить английский язык. Ислам свободно им владеет, уверенно дает комментарии и отвечает журналистам. Он ведет себя скромно и спокойно. Думаю, так должен вести себя настоящий чемпион, каким он и является".

Делясь планами на будущее, Геннадий Романович отмечает, что их цель, впрочем, для многих, наверное, очевидна – Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Хотя их вид спорта (пулевая стрельба) в стране только набирает популярность, он уверен, что у них все впереди. Ведь у спортсменов есть все необходимое для этого: оснащенная тренировочная база, собственные силы и внутренний настрой.