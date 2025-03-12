Депозиты, недвижимость или криптовалюты: в чем хранят накопления жители Казахстана

В каких инструментах предпочитают хранить накопления казахстанцы и как отличаются способы хранения средств в разных регионах страны, в материале Zakon.kz.

Национальный банк РК поделился результатами опроса населения о накоплениях. Согласно данным исследования, большая часть опрошенных казахстанцев хранят деньги на депозите – 84%. В наличной форме копят деньги 28% респондентов. Далее в порядке уменьшения следует недвижимость и ценные бумаги. К слову, 8% граждан хранят накопления в виде товаров (скот, оборудование или автомобили), а 5% предпочитают хранить деньги в криптовалюте.

Фото: Национальный банк РК

"Депозиты остаются самым популярным инструментом сбережения среди казахстанцев, что говорит о высокой степени доверия к банковской системе, а также отсутствию альтернативных возможностей. Помимо депозитов, популярны вложения в недвижимость и ценные бумаги, но их доля варьируется по регионам и возрастным группам. Однако заметна тенденция к диверсификации: многие респонденты рассматривают инвестиции в недвижимость, ценные бумаги и товары". Национальный банк

При этом хранят деньги на депозите 100% жителей в Конаеве, в Таразе показатель составляет 97%, Атырау – 92% и Караганде – 91%. Примечательно, что активнее инвестируют деньги в ценные бумаги в городе Актау – 33%, на втором месте – Талдыкорган – 23%, на третьем – Уральск – 19%. В Алматы и Астане доля граждан, вкладывающих средства в ценные бумаги, составила 14% и 12%, соответственно.

Наибольший процент респондентов, хранящих деньги в недвижимости, проживает в Конаеве – 33%, далее следует Атырау – 28%, Павлодар – 27% и Петропавловск – 25%.

Более половины граждан (53%), проживающих в Талдыкоргане, хранят деньги в наличной форме, в Кызылорде показатель составляет 52%. В криптовалютах чаще хранят деньги жители Туркестана – 13%, Талдыкоргана – 11%, Шымкента – 9%, в Алматы и Таразе их доля 8%, в Караганде – 7%, на Астану приходится 6%, Актау и Семей – по 5% и Усть–Каменогорск – 4%.

Согласно результатам опроса, депозиты лидируют в качестве основного способа хранения средств у граждан с разными статусами занятости. Так, депозит выбирают 87% наемных работников, 85% безработных и 80% самостоятельно занятых, наименьшая доля у экономически неактивных граждан – 79%.

Фото: Национальный банк РК

Различия по полу и возрастам

Как показал опрос, доля женщин, которые хранят деньги на депозитах в банке и в наличной форме, составляет 86% и 30%, соответственно. Это выше, чем доля мужчин в тех же категориях.