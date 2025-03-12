Депозиты, недвижимость или криптовалюты: в чем хранят накопления жители Казахстана
Национальный банк РК поделился результатами опроса населения о накоплениях. Согласно данным исследования, большая часть опрошенных казахстанцев хранят деньги на депозите – 84%. В наличной форме копят деньги 28% респондентов. Далее в порядке уменьшения следует недвижимость и ценные бумаги. К слову, 8% граждан хранят накопления в виде товаров (скот, оборудование или автомобили), а 5% предпочитают хранить деньги в криптовалюте.
Фото: Национальный банк РК
"Депозиты остаются самым популярным инструментом сбережения среди казахстанцев, что говорит о высокой степени доверия к банковской системе, а также отсутствию альтернативных возможностей. Помимо депозитов, популярны вложения в недвижимость и ценные бумаги, но их доля варьируется по регионам и возрастным группам. Однако заметна тенденция к диверсификации: многие респонденты рассматривают инвестиции в недвижимость, ценные бумаги и товары".Национальный банк
При этом хранят деньги на депозите 100% жителей в Конаеве, в Таразе показатель составляет 97%, Атырау – 92% и Караганде – 91%. Примечательно, что активнее инвестируют деньги в ценные бумаги в городе Актау – 33%, на втором месте – Талдыкорган – 23%, на третьем – Уральск – 19%. В Алматы и Астане доля граждан, вкладывающих средства в ценные бумаги, составила 14% и 12%, соответственно.
Наибольший процент респондентов, хранящих деньги в недвижимости, проживает в Конаеве – 33%, далее следует Атырау – 28%, Павлодар – 27% и Петропавловск – 25%.
Более половины граждан (53%), проживающих в Талдыкоргане, хранят деньги в наличной форме, в Кызылорде показатель составляет 52%. В криптовалютах чаще хранят деньги жители Туркестана – 13%, Талдыкоргана – 11%, Шымкента – 9%, в Алматы и Таразе их доля 8%, в Караганде – 7%, на Астану приходится 6%, Актау и Семей – по 5% и Усть–Каменогорск – 4%.
Согласно результатам опроса, депозиты лидируют в качестве основного способа хранения средств у граждан с разными статусами занятости. Так, депозит выбирают 87% наемных работников, 85% безработных и 80% самостоятельно занятых, наименьшая доля у экономически неактивных граждан – 79%.
Фото: Национальный банк РК
Различия по полу и возрастам
Фото: Национальный банк РК
Отношение к снижению ставки
В рамках опроса респонденты также поделились, как они поступят с депозитом в случае потенциального снижения ставки вознаграждения по банковским вкладам с 14 до 10%. Так, для 46% это ничего не изменит, и они продолжат и дальше хранить накопления на депозите.
В то же время 11% граждан сообщили, что при снижении ставки переведут деньги на валютный депозит, а 9% снимут деньги со вклада и купят иностранную валюту. Кроме этого, 13% предполагают, что в случае уменьшения ставки вознаграждения по депозиту вложат накопления в недвижимость или приобретут авто, и такой же процент граждан направят деньги в инвестиции, акции и другие инструменты.
Фото: Национальный банк РК
"Снижение процентной ставки приведет к заметному оттоку средств из депозитов: около 54% вкладчиков будут искать альтернативные способы сбережений. Это указывает на высокую чувствительность населения к изменениям условий банковского обслуживания". Национальный банк (исследование fusionlab)
Фото: Национальный банк РК