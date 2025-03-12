#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
488.53
531.91
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
488.53
531.91
5.68
Финансы

Депозиты, недвижимость или криптовалюты: в чем хранят накопления жители Казахстана

деньги, накопления, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 10:15 Фото: freepik
В каких инструментах предпочитают хранить накопления казахстанцы и как отличаются способы хранения средств в разных регионах страны, в материале Zakon.kz.

Национальный банк РК поделился результатами опроса населения о накоплениях. Согласно данным исследования, большая часть опрошенных казахстанцев хранят деньги на депозите – 84%. В наличной форме копят деньги 28% респондентов. Далее в порядке уменьшения следует недвижимость и ценные бумаги. К слову, 8% граждан хранят накопления в виде товаров (скот, оборудование или автомобили), а 5% предпочитают хранить деньги в криптовалюте.

Фото: Национальный банк РК

"Депозиты остаются самым популярным инструментом сбережения среди казахстанцев, что говорит о высокой степени доверия к банковской системе, а также отсутствию альтернативных возможностей. Помимо депозитов, популярны вложения в недвижимость и ценные бумаги, но их доля варьируется по регионам и возрастным группам. Однако заметна тенденция к диверсификации: многие респонденты рассматривают инвестиции в недвижимость, ценные бумаги и товары".Национальный банк

При этом хранят деньги на депозите 100% жителей в Конаеве, в Таразе показатель составляет 97%, Атырау – 92% и Караганде – 91%. Примечательно, что активнее инвестируют деньги в ценные бумаги в городе Актау – 33%, на втором месте – Талдыкорган – 23%, на третьем – Уральск – 19%. В Алматы и Астане доля граждан, вкладывающих средства в ценные бумаги, составила 14% и 12%, соответственно.

Наибольший процент респондентов, хранящих деньги в недвижимости, проживает в Конаеве – 33%, далее следует Атырау – 28%, Павлодар – 27% и Петропавловск – 25%.

Более половины граждан (53%), проживающих в Талдыкоргане, хранят деньги в наличной форме, в Кызылорде показатель составляет 52%. В криптовалютах чаще хранят деньги жители Туркестана – 13%, Талдыкоргана – 11%, Шымкента – 9%, в Алматы и Таразе их доля 8%, в Караганде – 7%, на Астану приходится 6%, Актау и Семей – по 5% и Усть–Каменогорск – 4%.

Согласно результатам опроса, депозиты лидируют в качестве основного способа хранения средств у граждан с разными статусами занятости. Так, депозит выбирают 87% наемных работников, 85% безработных и 80% самостоятельно занятых, наименьшая доля у экономически неактивных граждан – 79%.

Фото: Национальный банк РК

Различия по полу и возрастам

Как показал опрос, доля женщин, которые хранят деньги на депозитах в банке и в наличной форме, составляет 86% и 30%, соответственно. Это выше, чем доля мужчин в тех же категориях.
При этом мужчины больше, чем женщины, склонны вкладывать в ценные бумаги (14%), товары (10%) и криптовалюты (7%).

Определенные особенности, связанные со способами накоплений, наблюдаются и в зависимости от возраста. К примеру, 94% граждан от 65 лет и старше держат деньги на депозите в банке, в то время как в возрастной группе 18-24 года доля депозитов составила только 72%. При этом немалая доля молодых граждан, хранящих накопления в наличной форме – 42%, это наиболее высокий показатель среди всех возрастных групп в данной категории.

Фото: Национальный банк РК

Отметим, что в недвижимость больше вкладывают казахстанцы в возрасте 55-64 лет, где данный показатель составляет 30%. Вместе с тем в виде товаров (скот, оборудование или автомобили) предпочитают сохранять деньги люди от 65 лет – 29%, в то время как в самой молодой возрастной группе этот показатель всего 5%.

Отношение к снижению ставки

В рамках опроса респонденты также поделились, как они поступят с депозитом в случае потенциального снижения ставки вознаграждения по банковским вкладам с 14 до 10%. Так, для 46% это ничего не изменит, и они продолжат и дальше хранить накопления на депозите.


В то же время 11% граждан сообщили, что при снижении ставки переведут деньги на валютный депозит, а 9% снимут деньги со вклада и купят иностранную валюту. Кроме этого, 13% предполагают, что в случае уменьшения ставки вознаграждения по депозиту вложат накопления в недвижимость или приобретут авто, и такой же процент граждан направят деньги в инвестиции, акции и другие инструменты.

Фото: Национальный банк РК

"Снижение процентной ставки приведет к заметному оттоку средств из депозитов: около 54% вкладчиков будут искать альтернативные способы сбережений. Это указывает на высокую чувствительность населения к изменениям условий банковского обслуживания". Национальный банк (исследование fusionlab)
При этом в возрастной группе 25–54 года наблюдается наименьшая склонность к сохранению средств на депозите.

Фото: Национальный банк РК

Реакция на снижение процентной ставки также варьировалась в зависимости от региона. Высокий уровень доверия к депозитам отмечен в Кокшетау, Уральске и Таразе, в то время как в меньшей степени этот тренд характерен для Туркестана и Усть-Каменогорска.

В исследовании поясняется, что различия в уровне доверия к депозитам между регионами могут быть обусловлены экономическими особенностями, доступностью финансовых продуктов, а также локальными привычками и предпочтениями населения в управлении сбережениями.

Ранее Zakon.kz сообщал, как изменился объем депозитов в тенге и иностранной валюте в начале текущего года.
Ольга Кудряшова
Поделиться новостью
Читайте также
Цены на жилье в Казахстане продолжили расти в феврале
Финансы
21:37, 11 марта 2025
Цены на жилье в Казахстане продолжили расти в феврале
Казахстан увеличил экспорт зерна на 53%: перспективы и новые маршруты
Финансы
16:29, 11 марта 2025
Казахстан увеличил экспорт зерна на 53%: перспективы и новые маршруты
Доллар существенно подешевел на торгах 11 марта
Финансы
15:41, 11 марта 2025
Доллар существенно подешевел на торгах 11 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: