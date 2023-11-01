Нацбанк пояснил, почему пенсионными деньгами будут кредитовать банки

В ответ на запрос депутатов Мажилиса, затронувших проблемы кредитования реального сектора экономики, закредитованности граждан и вовлечения в экономический оборот "замороженных активов" банков, глава Нацбанка пояснил, почему пенсионными деньгами будут кредитовать банки, сообщает Zakon.kz.

На днях глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов ответил на депутатский запрос членов фракции партии Amanat. Напомним, месяц назад маилисмены, обращаясь к заместителю премьер-министра – министру финансов РК Ерулану Жамаубаеву и председателю Национального банка РК Тимуру Сулейменову, подняли ряд тем, касающихся целого ряда вопросов сектора кредитования.

О чем говорили депутаты

В частности, задавшись вопросом кредитования реального сектора экономики, депутаты отметили, что банки недостаточно участвуют в кредитовании экономики. Так, если объем кредитования юридических лиц в 2010 году составил 25,1% к ВВП, то по итогам 2022 года данный показатель сократился в три раза до отметки 8,4% к ВВП.

Также по утверждению мажилисменов, сославшихся на данные АРРФР, только за один июль 2023 года кредиты юрлицам уменьшились на 1,7% до 8,6 трлн тенге. При этом, займы крупному бизнесу уменьшились на 3,0% до 3,5 трлн тенге (с начала 2023 года – снижение на 3,7%).

Однако при этом, снижение кредитования реального сектора сопровождалось ростом потребительских займов, что привело к нарастанию рисков для финансовой системы, а также чрезмерной закредитованности населения.

"По данным Нацбанка с 1 января 2022 года кредиты физлицам увеличились на 51,3% или до 16,2 трлн.тенге, в том числе на 1 июля 2023 года 9 864 тыс. заемщиков-физлиц имеют потребительские кредиты на сумму 11,5 трлн тенге", – отметили мажилисмены.

В этой связи депутаты парламента предложили ряд мер:

для увеличения кредитования реального сектора экономики, рассмотреть возможность пруденциального стимулирования при финансировании банками субъектов МСБ;

пересмотреть пруденциальные ограничения в части внешнего фондирования для повышения объемов кредитования бизнеса;

для реализации крупных инвестиционных проектов, вовлекать банки в крупные проекты синдицированного финансирования.

для снижения закредитованности населения - запретить предоставление потребительского займа и микрокредита гражданам при наличии просроченной задолженности по займам свыше 90 дней;

ограничить выдачу потребительских кредитов лицам до 21 года без подтверждения официальных доходов;

снизить с 56% ничем не обоснованный размер годовой эффективной ставки.

Наконец, для вовлечения в экономический оборот "замороженных активов" банков на сумму более 2,0 трлн.тенге, депутаты считают необходимым создание и внедрение единой цифровой платформы, чтобы обеспечить прозрачный, равный доступ всем желающим приобрести эти активы, что даст положительный эффект для развития бизнеса в целом по стране.

Идея от Нацбанка

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов в ответ на запрос депутатов рассказал о планах регулятора вкладывать активы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в долгосрочные облигации коммерческих банков.

Тимур Сулейменов отметил, чтобы наращивать кредитование экономики, в том числе финансировать "длинные" проекты, банки Казахстана нуждаются в стабильных источниках фондирования. И одними из них могут стать средства ЕНПФ, находящиеся в управлении Нацбанка.

Глава Нацбанка не стал вдаваться в подробности, как именно регулятор планирует распорядиться пенсионными активами.

"Средства будут направлены только на кредитование конкретного сектора, то есть будет способствовать диверсификации и росту экономики", – уточнил глава Тимур Сулейменов.

Однако, здесь следует отметить, что Нацбанк, является одним из агентов по управлению пенсионных активов ЕНПФ. Под его управлением по состоянию на 1 октября находились 17,2 трлн тенге.

Ранее, Ерулан Жамаубаев также ответил на депутатский запрос, отметив, что для перенаправления свободной ликвидности банков второго уровня (БВУ) на кредитование бизнеса снижены коэффициенты пруденциальных нормативов по ликвидности и стабильному фондированию до 1 января 2024 года – 0,8 и до 1 июля 2024 года – 0,9.

"В условиях дефицита качественных залогов у бизнеса, для сохранения доступа предпринимателей к банковским займам нормативно смягчены требования к залоговой политике банков путем повышения коэффициентов ликвидности по 6 видам залога: - по недвижимости и земельным участкам с 70% до 85%; - по оборудованию, готовой продукции и ТМЗ – с 40% до 50%; - по денежным средствам, поступающим в будущем по договорам ГЧП и off-take контрактам – с 0% до 50%", – отметил Ерулан Жамаубаев.

В целом, как отметили оба чиновника, ряд вопросов, о которых говорят депутаты, был поднят и президентом Токаевым в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года. Как уверяет глава Нацбанка, регулятор выполнит поручение президента. Он также добавил, что на текущий момент Нацбанк совместно с АРРФР работа ведется.