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Депутат: Банки недостаточно участвуют в кредитовании экономики

Казахстан банки Мажилис Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев в своем запросе заявил, что в 2022 году инвестиции в основной капитал составили всего 15% от ВВП. А это означает, что банки недостаточно участвуют в кредитовании экономики, сообщает Zakon.kz.

В Послании президента "Экономический курс Справедливого Казахстана" было отмечено, что основной проблемой, ограничивающей рост экономики, является нехватка инвестиций.

"В 2022 году инвестиции в основной капитал составили всего 15% от ВВП. Это означает, что БВУ недостаточно участвуют в кредитовании экономики. Активы банковского сектора (представлен 21 банком, из которых 11 банков с иностранным участием) на 1 августа 2023 года составили 46,6 трлн тенге. По нашим данным, если объем кредитования юридических лиц в 2010 году составил 25,1% к ВВП, то по итогам 2022 года данный показатель сократился в три раза до отметки 8,4% к ВВП".Берик Бейсенгалиев

Сравнительный анализ показывает, что Казахстан по данному показателю значительно уступает соседним странам по СНГ. Так, по итогам 2022 года объем кредитования юридических лиц составил: в России – 38,7% ВВП, в Узбекистане – 32,5% ВВП, в Грузии – 28,6% ВВП и т.д. А у нас всего лишь 8,4%.

Кроме того, по словам депутата, снижение кредитования реального сектора сопровождалось ростом потребительских займов, что привело к нарастанию рисков для финансовой системы, а также чрезмерной закредитованности населения.

Согласно данным Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, только за июль 2023 года кредиты юрлицам уменьшились на 1,7% до 8,6 трлн тенге. При этом займы крупному бизнесу уменьшились на 3,0% до 3,5 трлн тенге (с начала 2023 года – снижение на 3,7%).

"Что касается кредитов физическим лицам – здесь совершенно обратная картина. По данным Нацбанка, с 1 января 2022 года кредиты физлицам увеличились на 51,3%, или до 16,2 трлн тенге, в том числе на 1 июля 2023 года 9 864 тысяч заемщиков-физлиц имеют потребительские кредиты на сумму 11,5 трлн тенге. Рост таких кредитов за текущие полгода с января по июль 2023 года составил 1 087 млрд тенге. При этом 2110 тысяч заемщиков-физических лиц на 1 июля 2023 года имеют проблемные ипотечные кредиты на сумму 1,5 трлн тенге. Люди вынуждены закрывать кредит другим кредитом, многие из них имеют по несколько кредитов, несмотря на это БВУ без ограничения выдают новые займы, так как годовая эффективная ставка по беззалоговым банковским займам составляет – 56%, по залоговым – 40%".Берик Бейсенгалиев

Нерешенным вопросом он назвал также и "замороженные активы" банков на сумму 2,3 трлн тенге.

Депутат предложил:

  • рассмотреть возможность пруденциального стимулирования при финансировании банками субъектов МСБ;
  • также пересмотреть пруденциальные ограничения в части внешнего фондирования для повышения объемов кредитования бизнеса;
  • для реализации крупных инвестиционных проектов необходимо активное вовлечение банков в крупные проекты синдицированного финансирования.
  • запретить предоставление потребительского займа и микрокредита гражданам при наличии просроченной задолженности по займам свыше 90 дней;
  • ограничить выдачу потребительских кредитов лицам до 21 года без подтверждения официальных доходов;
  • снизить с 56% ничем не обоснованный размер годовой эффективной ставки;
  • создать и внедрить единую цифровую платформу, чтобы обеспечить прозрачный, равный доступ всем желающим приобрести эти активы, что даст положительный эффект для развития бизнеса в целом по стране.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки.

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