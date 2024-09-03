Что может стимулировать банки больше кредитовать экономику
"Не решен и вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса. Это негативным образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте экономики. Поэтому правительству и Национальному банку предстоит сообща выработать оптимальное решение данной проблемы. Нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику". Касым-Жомарт Токаев
"Нам нужен новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора. Действующему закону почти 30 лет, он был принят в совершенно других реалиях". Касым-Жомарт Токаев
Нужны ли обновления?
Финансовый консультант Расул Рысмамбетов согласен с тем, что закон о банковской деятельности действительно несколько устарел.
"Я не юридический эксперт, но нынешний закон был принят давно. В буквальном смысле он принимался тогда, когда компьютеры еще были в диковинку. Сейчас мир очень сильно меняется и, думаю, для того, чтобы отразить реалии и не делать постоянные поправки, с другой мыслью, с другой логикой можно и запустить новый закон". Расул Рысмамбетов
Эксперт пояснил, что время от времени требуется обновлять любые законы, которые регулируют ту или иную сферу общественных отношений. Аналитик Арман Бейсембаев в свою очередь отметил, что только изменение закона о банковской деятельности всех существующих задач не решит, и параллельно с этим необходимо менять "всю институциональную рамку" для того, чтобы банки более охотно кредитовали экономику и бизнес.
Как стимулировать кредитование?
Для того, чтобы банки стали активнее кредитовать реальный сектор, в первую очередь нужна стабильная экономика, говорит Расул Рысмамбетов.
"Чем стабильнее экономика, тем больше будет выданных кредитов, и наоборот. Когда в экономике не все хорошо, банки также не в восторге от такой ситуации". Расул Рысмамбетов
Арман Бейсембаев добавил, что различные риски, существующие в частном бизнесе, в том числе и законодательные, ограничивают готовность банков идти в кредитование реального сектора. В то же время косвенно помочь в решении этого вопроса может указ по либерализации экономики, который, по мнению эксперта, необходимо претворять в жизнь.
"Государству надо уходить из экономики, оставлять свободным экономическое поле, в котором должны действовать условия равной конкуренции, равного доступа к ресурсам, и, конечно, равенства перед законом. Государство со своей стороны должно обеспечивать понятность, предсказуемость и прозрачность правил игры, а главное – стабильность". Арман Бейсембаев
Отметим, что, по данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в первой половине 2024 года банки второго уровня выдали новых кредитов субъектам экономики на сумму 16,4 трлн тенге, или на 25% выше аналогичного периода прошлого года, когда было выдано 13,1 трлн. При этом двухзначный прирост выдачи показали как розничные займы (+28,8%), так и корпоративные (+19,8%).
Помимо этого, на фоне осторожного снижения базовой ставки ценовые условия по кредитам бизнеса также постепенно улучшаются, в основном за счет снижения ставок среднему (-130 базисных пунктов) и крупному бизнесу (-180 базисных пунктов). Вместе с тем, согласно опросу предприятий реального сектора экономики, бизнес также отмечает некоторое улучшение неценовых условий: размер и сроки кредита, требования к финсостоянию и обеспечению.
Ранее глава АРРФР Мадина Абылкасымова рассказала, какие изменения могут внести в новый закон "О банках".