Что может стимулировать банки больше кредитовать экономику

Что препятствует кредитованию реального сектора экономики со стороны банков и при каких условиях финансирование может стать более активным, Zakon.kz рассказали финансовые эксперты.

В Послании народу Казахстана 2 сентября 2024 года президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил , что "кредитование реального сектора по-прежнему находится не на должном уровне".

"Не решен и вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса. Это негативным образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте экономики. Поэтому правительству и Национальному банку предстоит сообща выработать оптимальное решение данной проблемы. Нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства обратил внимание на то, что международные эксперты относят казахские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами. В связи с чем налогообложение данного сектора также должно быть справедливым. По словам президента, налоги банков должны быть соразмерны дивидендам их акционеров. Он подчеркнул, что "данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банкам". Но помимо этого была предложена и другая реформа. "Нам нужен новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора. Действующему закону почти 30 лет, он был принят в совершенно других реалиях". Касым-Жомарт Токаев Нужны ли обновления? Финансовый консультант Расул Рысмамбетов согласен с тем, что закон о банковской деятельности действительно несколько устарел.

"Я не юридический эксперт, но нынешний закон был принят давно. В буквальном смысле он принимался тогда, когда компьютеры еще были в диковинку. Сейчас мир очень сильно меняется и, думаю, для того, чтобы отразить реалии и не делать постоянные поправки, с другой мыслью, с другой логикой можно и запустить новый закон". Расул Рысмамбетов

Эксперт пояснил, что время от времени требуется обновлять любые законы, которые регулируют ту или иную сферу общественных отношений. Аналитик Арман Бейсембаев в свою очередь отметил, что только изменение закона о банковской деятельности всех существующих задач не решит, и параллельно с этим необходимо менять "всю институциональную рамку" для того, чтобы банки более охотно кредитовали экономику и бизнес.

Как стимулировать кредитование?

Для того, чтобы банки стали активнее кредитовать реальный сектор, в первую очередь нужна стабильная экономика, говорит Расул Рысмамбетов.

"Чем стабильнее экономика, тем больше будет выданных кредитов, и наоборот. Когда в экономике не все хорошо, банки также не в восторге от такой ситуации". Расул Рысмамбетов

Арман Бейсембаев добавил, что различные риски, существующие в частном бизнесе, в том числе и законодательные, ограничивают готовность банков идти в кредитование реального сектора. В то же время косвенно помочь в решении этого вопроса может указ по либерализации экономики, который, по мнению эксперта, необходимо претворять в жизнь.

"Государству надо уходить из экономики, оставлять свободным экономическое поле, в котором должны действовать условия равной конкуренции, равного доступа к ресурсам, и, конечно, равенства перед законом. Государство со своей стороны должно обеспечивать понятность, предсказуемость и прозрачность правил игры, а главное – стабильность". Арман Бейсембаев

Отметим, что, по данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в первой половине 2024 года банки второго уровня выдали новых кредитов субъектам экономики на сумму 16,4 трлн тенге, или на 25% выше аналогичного периода прошлого года, когда было выдано 13,1 трлн. При этом двухзначный прирост выдачи показали как розничные займы (+28,8%), так и корпоративные (+19,8%).

Помимо этого, на фоне осторожного снижения базовой ставки ценовые условия по кредитам бизнеса также постепенно улучшаются, в основном за счет снижения ставок среднему (-130 базисных пунктов) и крупному бизнесу (-180 базисных пунктов). Вместе с тем, согласно опросу предприятий реального сектора экономики, бизнес также отмечает некоторое улучшение неценовых условий: размер и сроки кредита, требования к финсостоянию и обеспечению.

Ранее глава АРРФР Мадина Абылкасымова рассказала, какие изменения могут внести в новый закон "О банках".