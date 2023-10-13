Возврат активов: более 850 млрд тенге вернули в Казахстан

Глава Службы досудебного расследования Агентства по противодействию коррупции РК генерал Канат Сулейменов на пресс-конференции 13 октября рассказал, что с 2022 года Антикор добился возврата 856 млрд тенге незаконно приобретенных активов в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В эту сумму входят не только деньги, возвращенные из-за рубежа, но и объекты недвижимости.



"Антикоррупционной службой начиная с 2022 года по сегодняшний день возвращено 856 млрд тенге. К примеру, по делу РОП, по которому состоялся приговор, возвращено 180 млрд тенге. Часть денег была израсходована на льготное автокредитование. Все эти деньги будут использованы на социальные нужды. До конца года у нас еще планируется возврат 180 млрд тенге. Это также в деньгах и в имуществе, дорогостоящие машины за рубежом". Канат Сулейменов

Расследования, по его словам, еще продолжаются.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 5 октября 2023 года о создании Комитета по возврату активов в составе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.