Возврат активов: около 1 трлн тенге вернули в Казахстан

Премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах Сената 23 ноября рассказал, сколько незаконно выведенных активов уже удалось вернуть в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов сообщил, что работу по возврату незаконно выведенных активов проводят в соответствии с законом и в рамках реформ, которые проводит глава государства.

"По результатам – на сегодняшний день уже возвращены активы на сумму порядка 1 трлн тенге и в пути порядка 600 млн долларов из-за рубежа. Эта работа продолжается. Что касается конкретных людей, то я отвечал, что мы пока не можем про них говорить, потому что есть принцип презумпции невиновности. Но по мере того, как будут результаты, мы будем информировать", – сообщил глава кабмина.

В целом, по словам премьер-министра, в рамках закона предусмотрены два способа возврата активов – добровольный и принудительный. Принудительный возврат идет строго в соответствии с решениями суда.

"Что касается добросовестного бизнеса, я считаю, что ему волноваться незачем. Комиссия формирует реестр, куда включают конкретных людей, в отношении которых есть вопросы, связанные с законностью их активов. Проводятся переговоры с этими лицами – у них есть возможность либо добровольно вернуть, либо судиться, и уже по решению суда эти активы возвращают в страну. Эти активы будут направлены на реализацию важных проектов в социальной сфере, инфраструктурные проекты, а также будут инвестированы в производства", – резюмировал Смаилов.

1 ноября Алихан Смаилов сообщал, что активы на сумму 945 млрд тенге вернули в Казахстан, в том числе 600 млн долларов из-за рубежа.

