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Доллар стал дешевле на торгах 2 ноября

торги на бирже Фото: unsplash
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 468,13 тенге, снизившись на 1,70 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 63,87 тенге (-0,27).

Курс евро установлен Нацбанком в 495,85 тенге, рубля – 5,05 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468,1-470,9 тенге, евро – по 495-499 тенге, российские рубли – по 4,89-5,07 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 2 ноября.

Так, цена на январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 85,49 долларов за баррель, что на 1,02% выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились на 1,08% и составили 81,31 долларов за баррель. 

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