Финансовый астропрогноз: кому повезет в денежных вопросах в ноябре

Чтобы принять верное решение в планировании на ноябрь, важно знать, какие денежные сюрпризы приготовил последний месяц осени. Как принимать правильные финансовые решения и кому повезет в денежных вопросах до 15 ноября, в материале Zakon.kz

Всем знакам зодиака с начала и до 15 ноября, принимая какие–либо решения, заключая сделки, важно прислушиваться к бизнес–партнерам, единомышленникам или финансовому консультанту, советует астролог Динара Сатымбекова.

"Важно проявить дипломатичность и гибкость в вопросах финансов. Поскольку в данный период может не хватать уверенности, сил, чтобы действовать одному. Также в этот период любая мелочь может спровоцировать конфликты, поэтому любые вопросы решаем с "холодной головой". Динара Сатымбекова

По ее словам, с 5 по 29 ноября текущего года нежелательно решать важные финансовые вопросы и делать крупные инвестиции (особенно в области логистики, транспорта, красоты, партнерства), поскольку эти вложения могут дать слабые результаты или вовсе не оправдать ваши ожидания.

При отсутствии возможности перенести сделку или принятии важных решений, следует очень тщательно изучить вопрос, проконсультироваться со специалистами в этой области, то есть постараться минимизировать риски. Надо быть готовыми к тому, что сроки могут быть нарушены или возникнут какие–то дополнительные расходы.

"С 6 до 27 ноября мысли станут ясными, улучшатся аналитические способности и можно более глубже изучить интересующие вас вопросы. Период, когда тайное становится явным", – говорит астролог.

Динара Сатымбекова выделяет в ноябре несколько периодов, когда каждому необходимо быть наиболее внимательным.

11, 12, 13 ноября – это дни, когда жизненные процессы замедляются и может не хватать энергии на обычные бытовые дела, повысится раздражительность. Поэтому в эти дни стараемся не перенапрягаться (физически и эмоционально), не назначать важные встречи.

"Но уже 16 ноября почувствуете прилив энергии, появится желание действовать. Появится больше уверенности в своих силах, отпадет желание опираться на единомышленников или на партнеров. Но здесь главное не проявлять силу и агрессию в решении любых вопросов". Динара Сатымбекова

27 ноября желательно направлять энергию на реализацию сложных проектов, требующих много энергии. При этом важно контролировать эмоции и не срываться на окружающих.

В целом до конца года хорошее время чтобы вернуться к старым проектам, то что было начато и не завершено. Сейчас как раз благоприятное время для завершения ранее начатых дел.

Многие мировые политические вопросы, которые остаются уже несколько лет открытыми, прояснятся к началу следующего года. Более или менее, будут видны результаты происходящих текущих глобальных изменений, уверена астролог.

Что касается персонального расклада для знаков зодиака, то каждому из них астролог обещает изменения в финансовой сфере.

Овен. В целом год для Овнов благоприятный и является периодом для личностного роста, успеха. До середины ноября, необходимо будет прислушиваться к своим коллегам, бизнес–партнерам, поскольку это период, когда "одна голова хорошо, а две – лучше". Свои амбиции и эгоцентризм лучше оставить для второй половины ноября, когда будет идеальное время для активного действия и проявления личностных качеств.

Телец. В первой половине ноября стоит обратить внимание на свое здоровье, не перетруждаться на работе. Воздержитесь от судебных тяжб, кредитов. Будьте тактичными и более чуткими в общении с окружающими вас людьми.

Близнецы. Уделите особое внимание вашей второй половинке и вашим детям. Можно научиться инвестированию, или обучиться чему–то новому. Также отличное время для творчества.

Рак. Продажу или покупку недвижимости лучше оставить на вторую половину ноября. Больше времени проводите со своей семьей. Вторая половина ноября – благоприятное время для того, чтобы заняться инвестициями.

Лев. Ноябрь – хорошее время для расширения круга общения. Больше выходите в общество, заводите новых друзей, бизнес–партнеров. Это также благоприятное время для улучшения отношений с младшими братьями и сестрами. Если давно мечтали начать писать свою книгу или сценарий для кино, то сейчас подходящее время для этого.

Девы. Можно записаться на курсы ораторского искусства или на вокал. Развивайте красивую речь. Навестите своих родителей. Если давно хотели начать правильно питаться, то сейчас самое время. Будьте осторожны при заключении сделок – внимательно читайте документы, которые подписываете.

Весы. Займитесь своим здоровьем, запишитесь на спорт, сходите в салон красоты. Полезно заняться своим развитием. В этот период вам можно чуть больше думать о себе, в том числе и инвестициях в себя.

Скорпион. Хорошее время для уединения, медитации, духовного развития, благотворительности. Возможны поездки заграницу или иммиграция. Важно не забывать заниматься своим здоровьем.

Стрелец. Возможны небольшие денежные поступления, или увеличение имеющегося дохода. Хорошо уделить внимание общению со старшими братьями и сестрами. Можно найти новых единомышленников или укрепить связь со старыми.

Козерог. Время для командной работы. Учитывайте мнение своих коллег в решении коллективных задач. Будет много творческих идей. Проявляйте креативность в своей работе. Для женщин есть вероятность замужества.

Водолей. Отличное время для получения новых знаний, путешествий, духовного развития. Будет актуален вопрос взаимоотношения с отцом, учителями или авторитетными людьми. Могут подняться юридические вопросы, которые решатся с трудом.

Рыбы. Может быть неожиданный переезд, смена окружения, болезни репродуктивной системы. Держитесь подальше от интриг и сплетен. Будьте бережливы и скромны в плане финансовых затрат.

В целом, астролог заключила, что ноябрь – месяц непростой, но вполне может стать успешным для каждого знака зодиака, если соблюдать эти простые рекомендации.