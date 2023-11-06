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Законодательство РК

В Казахстане утвердили правила согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора

В Казахстане утвердили правила согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора Фото: pexels
Совместным приказом министра нацэкономики и министра финансов утверждены Правила согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии Бюджетным кодексом РК и определяют порядок согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора в рамках ограничений, установленных Концепцией управления государственными финансами РК до 2030 года, за исключением сделок по внутригрупповому финансированию и негосударственных займов, обеспеченных государственной гарантией.

Согласование объемов внешних займов квазигосударственного сектора осуществляется с учетом рекомендаций Комиссии по вопросам определения предельного объема внешнего долга квазигосударственного сектора при уполномоченном органе по государственному планированию, создаваемой уполномоченным органом по государственному планированию.

После получения рекомендаций комиссии в течение пяти рабочих дней предложения об объемах внешних займов квазигосударственного сектора на планируемый период направляются в аппарат правительства РК.

Перечень субъектов квазигосударственного сектора, в отношении которых определяется предельный объем внешнего долга, утверждается центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

Предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на планируемый финансовый год утверждается по согласованию с правительством РК.

Предусматривается возможность корректировки предельного объема внешнего долга квазигосударственного сектора, которая может осуществляться при изменении бюджетных параметров или на основании скорректированных планов заимствования квазигосударственного сектора.

Субъекты квазигосударственного сектора самостоятельно обеспечивают исполнение своих обязательств в рамках внешнего заимствования. 

Совместный приказ вводится в действие с 14 ноября 2023 года.  

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