В Казахстане определили предельные объемы внешнего долга квазигосударственного сектора

Министерство национальной экономики подготовило приказ "Об утверждении предельного объема внешнего долга квазигосударственного сектора на 2024 год", сообщает Zakon.kz.

Так, предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2024 год установлен для:

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" – 5 741 720 млн тенге или 12 482 млн долларов;

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – 2 319 780 млн тенге или 5 043 млн долларов.

При этом учитывался курс доллара в 460 тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 декабря.

При этом утратил силу приказ министра национальной экономики РК от 16 мая 2023 года "Об утверждении Правил согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора".

"Об утверждении Правил согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора"

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили правила согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора.