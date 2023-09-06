Ряду компаний квазигосударственного сектора ограничат предельный объем внешних займов
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Министерство национальной экономики подготовило приказ "Об утверждении перечня субъектов квазигосударственного сектора, в отношении которых определяется предельный объем внешнего займа", сообщает Zakon.kz.
В Перечень субъектов квазигосударственного сектора, в отношении которых определяется предельный объем внешнего займа, включены:
- АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
- АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
- ТОО "City Transportation Systems"
- РГППХ "Казаэронавигация"
- АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"
- АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
- РГППХ "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)"
- АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
- РГППХ "Казводхоз".
Как поясняется, перечень субъектов квазигосударственного сектора утверждается "в целях ограничения внешним долгом квазигосударственного сектора".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 сентября.
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