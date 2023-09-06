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Ряду компаний квазигосударственного сектора ограничат предельный объем внешних займов

Ряду компаний квазигоссектора ограничат внешние займы Фото: pexels
Министерство национальной экономики подготовило приказ "Об утверждении перечня субъектов квазигосударственного сектора, в отношении которых определяется предельный объем внешнего займа", сообщает Zakon.kz.

В Перечень субъектов квазигосударственного сектора, в отношении которых определяется предельный объем внешнего займа, включены:

  1. АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
  2. АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
  3. ТОО "City Transportation Systems"
  4. РГППХ "Казаэронавигация"
  5. АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"
  6. АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
  7. РГППХ "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)"
  8. АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
  9. РГППХ "Казводхоз".

Как поясняется, перечень субъектов квазигосударственного сектора утверждается "в целях ограничения внешним долгом квазигосударственного сектора".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 сентября.

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