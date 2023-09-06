Ряду компаний квазигосударственного сектора ограничат предельный объем внешних займов

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Министерство национальной экономики подготовило приказ "Об утверждении перечня субъектов квазигосударственного сектора, в отношении которых определяется предельный объем внешнего займа", сообщает Zakon.kz.

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