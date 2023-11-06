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Алматинцам дали 10 дней на оплату долгов по налогу на имущество

Алматинцам дали 10 дней на оплату налога на имущество Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
1 октября текущего года истек срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год, однако налог оплатили далеко не все, сообщает Zakon.kz.

Оплатить налог на имущество должны казахстанцы, имеющие в собственности частные дома, квартиры, дачные постройки, гаражи и другие строения.

Между тем в Департаменте госдоходов Алматы сообщили, что несмотря на неоднократные направления извещений о погашении задолженности через приложения банков второго уровня и по квитанциям коммунальных услуг, 16 123 человек до сих пор не оплатили налог на общую сумму 604 млн тенге.

"После 15 ноября материалы по должникам будут направлены судебным исполнителям для принятия мер, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, ограничение выезда за пределы страны. Одновременно судебными исполнителями удерживаются судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга", - сказали в ДГД.

Вместе с тем в департаменте отметили, что за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25 кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком РК.

"Во избежание неприятных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, необходимо погасить задолженность до 15 ноября текущего года", - подчеркнули в ведомстве.

Сумму задолженности можно проверить в сервисе "Предстоящие платежи" на сайте "kgd.gov.kz", мобильного приложения "E-salyq Azamat", а также в мобильных приложениях банков второго уровня, в едином контакт – центре по номеру 1414.

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