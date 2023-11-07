Делистинг: почему акции Евразийской группы исключают из оборота биржи МФЦА

Ожидается, что уже 15 ноября текущего года сразу две компании известной в Казахстане Евразийской группы уйдут с биржи AIX. Речь идет о Транснациональной компании "Казхром" и Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении, сообщает Zakon.kz.

АО "Транснациональная компания "Казхром" (ТНК) и Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), входящие в группу ERG, проведут добровольный делистинг своих акций с AIX. О причинах принятия решения в обоих случаях не сообщается. Известно лишь, что такое решение было принято на общем собрании акционеров ТНК, которое состоялось 3 ноября.

Аналогичное решение было принято на собрании акционеров ССГПО, которое тоже состоялось 3 ноября текущего года.

Между тем, в ответ запрос Zakon.kz в AIX сообщили, что АО "Казхром" решило добровольно де-листинговаться из сегмента Pre-IPO, так как 15 ноября 2023 года истекает срок нахождения акций компании в данном сегменте.

"По правилам биржи, АО "Казхром" было обязано либо выйти на IPO до указанной даты, либо де-листинговаться. По условиям договора о листинге долевой инструмент эмитента может находиться в сегменте pre-IPO определенный срок, в течение которого эмитент обязан либо выйти на IPO, либо продемонстрировать Бирже предпринятые и планируемы шаги для вывода компании на IPO, включая описание рисков, которые реализовались после даты листинга в сегменте Pre-IPO и повлияли на первоначальный план-график подготовки к IPO", уточнили в AIX.

Сегмент Pre-IPO (предварительное публичное размещение) – это один из поздних этапов финансирования частной компании. Предназначение сегмента Pre-IPO – предоставить возможность компании подготовиться к потенциальному IPO, провести необходимую реструктуризацию или консолидацию активов перед IPO и попробовать себя в роли публичной компании за счет регулярного раскрытия информации.

Как распределяются акции

Акции ССГПО в официальном списке AIX торговались с ноября 2021 года. Активы компании: Соколовский, Сарбайский, Качарский и Куржункульский карьеры, Алексеевский доломитовый рудник, Промышленный, Горно-добычной и Транспортный комплексы, АО "Качары руда"" и др.

Акции "Казхрома" были включены в официальный список AIX в ноябре 2018 года. Согласно "Уведомления о включении в официальный список", размещенного на сайте AIX, количество простых акций ТНК составляли – 142,949,700 шт., в сегменте Pre-IPO Listings. Количество привилегированных акций – 15,120,000 шт. в сегменте Pre-IPO Listings.

По данным на 1 октября 2023 года, компанией размещено 99 953 939 простых и 9 896 772 привилегированные акции. При этом компания выкупила 493 простые и 3 428 привилегированных акций.

Единственным лицом, которому принадлежат акции компании в количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций компании, является KCR INTERNATIONAL B.V. (зарегистрирован в Нидерландах), в собственности которого находятся 109 130 168 акций компании (99,34 % от общего количества размещенных акций), в том числе:

99 940 708 простых акций компании (99,99 % от общего количества размещенных простых акций компании;

9 189 460 привилегированных акций компании (92,85 % от общего количества размещенных привилегированных акций компании).

У компании четыре основных подразделения: Донской горно-обогатительный комбинат, Актюбинский завод ферросплавов, Аксуский завод ферросплавов и рудоуправление "Казмарганец".

Доли конечных бенефициаров распределяются следующим образом: Комитет государственного имущества и приватизации Минфина РК – 40% акций;

Александр Машкевич и семья Ибрагимовых – по 20,7%;

Патох Шодиев - 18,6%.

Согласно отчету "Казхром", балансовая стоимость одной простой акции на 31 декабря 2022 г. Составляла 2,009 тенге за шт. Балансовая стоимость одной привилегированной акции – 927 тенге. Согласно годовому отчету ТНК за 2022 год, выручка компании составила 1,289 млрд тенге

Компании, входят в "евразийскую тройку" (ERG) – принадлежащую Александру Машкевичу (является одним из влиятельных бизнесменов Казахстана – 2023 года, занимая 6 строчку в списке Forbes Kazakhstan), Патоху Шодиеву и семье Ибрагимовых (занимает 7 строчку в списке Forbes Kazakhstan), представляет собой горно-металлургический кластер полного цикла, начиная от разведки недр, добычи полезных ископаемых и их обогащения и заканчивая металлургическим производством по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Что помешало ERG

В 2022 году "Казхром" продемонстрировал высокие операционные показатели и финансовые результаты. По итогам года выручка компании увеличилась на 21,7%, а чистая прибыль - на 11,.8%. В сравнении с 2021 годом объем инвестиций вырос на 24.9%. Однако как отмечается в отчете компании, в прошлом году "Казхром столкнулся с беспрецедентными экономическими и социальными вызовами", в частности речь идет о начавшемся в феврале 2022 года военном конфликте между Украиной и РФ, а также введением санкций со стороны стран Запада в отношении РФ, в том числе и основных кредиторов Группы ERG (ПАО Сбербанк России ("Сбербанк") и Банк ВТБ (ПАО) ("ВТБ")) и отдельных лиц.

"Это привело к серьезным нарушениям на финансовых и товарных рынках. Группа ERG соблюдает все санкции, применимые к ее хозяйственной деятельности в рамках, утвержденных комплаенс политик", - говорится в отчете компании.

Также Группа ERG принимает во внимание зависимость ликвидности от цен на сырьевые товары на своих ключевых рынках, подверженность волатильности валютных курсов и способность при необходимости привлекать дополнительное финансирование. Однако менеджеры ERG считают, что Группа ERG имеет доступ к достаточным ресурсам для продолжения операционной деятельности в обозримом будущем.