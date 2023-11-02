Рабочий погиб на горно-обогатительном предприятии в Костанайской области

Рабочий погиб при выполнении монтажных работ на территории Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения в Рудном Костанайской области. Трагедия произошла три дня назад, но о происшествии стало известно 1 ноября, сообщает Zakon.kz.

По факту случившегося проводится расследование, сообщает телеканал "Астана".



"На территории ССГПО при выполнении работ по демонтажу железобетонного перекрытия произошел несчастный случай с работником подрядной организации. Коллектив и руководство АО "ССГПО" выражают соболезнование семье погибшего", – сообщили в службе по корпоративным коммуникациям Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения.

В управлении по инспекции труда рассказали, что это уже шестой случай гибели работников на различных предприятиях области в 2023 году. Что касается произошедшей в октябре трагедии, подрядная организация проводила работы по демонтажу железобетонных перекрытий. Этим занимались три работника. Один из них не был пристегнут страховочным ремнем и упал в воду.

"Предварительно произошло смертельное травмирование работника током, попавшим в воду перфоратора. В настоящее время создана комиссия. Ведется расследование", – прокомментировал заместитель руководителя управления по инспекции труда Костанайской области Бахыт Каширбеков.

В сентябре 2023 года 35-летний сотрудник коммунальной службы погиб на рабочем месте во время работы в траншее. ЧП произошло в Петропавловске. На мужчину обвалился пласт земли. Еще одна трагедия произошла в Алматы: электрик заживо сгорел во время ремонта электросетей. В полиции города заявили, что назначены экспертизы.