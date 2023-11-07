Тренды рынка: почему МФО стали больше кредитовать бизнес

Как трансформируется рынок микрофинансовых организаций (МФО), и каким трендам он будет следовать в ближайшее время? Почему МФО стали больше кредитовать бизнес – в материале Zakon.kz.

На микрофинансовом рынке Казахстана наметился тренд на более активное кредитование малого и среднего бизнеса, как долго сохранится интерес к этому сегменту, и в какую сторону движутся МФО, рассказал генеральный директор "ФинТехЛаб" Асхат Бейсенбаев.

По его словам, интерес к кредитованию бизнеса на рынке присутствовал всегда, однако сейчас кредитование этой сферы стало более привлекательным ввиду изменения различных пруденциальных требований.

"Скорее всего, кредитование МСБ это долгосрочный тренд, особенно с учетом ограничений, которые заставляют МФО переводить внимание на предпринимательские цели. В части потребительского кредитования несколько другие требования по пруденциальному регулированию, капиталу, соответственно и дальше это будет неизбежно мотивировать МФО смотреть в кредитования предпринимателей". Асхат Бейсенбаев

Помимо этого, трендом на рынке МФО станет переход от краткосрочных PDL – займов, так называемых кредитов "до зарплаты" к более долгосрочным, и традиционным кредитным инструментам, а также цифровизация отрасли.

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По словам Асхата Бейсенбаева, на рынке растут требования к информационной безопасности. Их цель – минимизировать возможность оформления займа на третье лицо, а также каких–либо мошеннических действий.

"С точки зрения технической информационной безопасности, это также в каком-то смысле передовая практика, которую пытаются применить в МФО, через изменение законодательства. Главное, чтобы эти изменения привели к желаемому эффекту". Асхат Бейсенбаев

В целом спикер отметил, что для более интенсивного роста рынка МФО необходимо прежде всего развитие бизнеса.

"В идеале нужно создавать условия для самого малого и среднего бизнеса, чтобы они активно развивались. Они будут создавать спрос на продукты МФО, в свою очередь микрофинансовые организации будут нуждаться в расширении и развитии", – прокомментировал он.

Кроме этого, поспособствовать развитию сектора может улучшение инвестиционного климата, а следовательно, и приход международных инвесторов, готовых вкладываться в компании отрасли.