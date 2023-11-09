Прогноз: на сколько может вырасти курс доллара к началу декабря

В ноябре поддерживать курс тенге может растущая в цене нефть и продажи инвалюты из Нацфонда. Эксперты финансового рынка оценили, насколько может вырасти курс доллара к тенге к началу декабря, сообщает Zakon.kz

В октябре курс тенге укрепился на 1,1% или 5,35 тенге. В совокупности с повышенными объемами продаж инвалюты из Нацфонда, высокими ценами на нефть и предстоящим налоговым периодом это поспособствовало существенному улучшению краткосрочных ожиданий по курсу нацвалюты, отмечается в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Согласно опросу профессиональных участников финансового рынка, к началу декабря курс по паре USDKZT может составить 474,3 тенге за доллар, против прежней оценки в 481,3 тенге.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В исследовании говорится, что ожидания по ценам на нефть через год остаются стабильно позитивными, что связано с потенциальным дефицитом на рынке сырья из-за решения Саудовской Аравии и России продлить сокращение добычи нефти, а также сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

"На этом фоне прогнозы экспертов финрынка в отношении роста казахстанской экономики улучшились – 4,3% против 4,1% месяцем ранее". АФК

Кроме этого, ожидается, что в текущем году поручение главы государства о двукратном снижении инфляции с 20,3% до 10,1%, с большой вероятностью будет исполнено. Но ее возврат к целевому коридору в 5% в 2024 году видится труднодостижимым. Также, респонденты высоко оценивают вероятность снижения базовой ставки в ноябре.

"Несмотря на достаточно "жесткий" сигнал НБРК о том, что дальнейшее снижение базовой ставки возможно при замедлении инфляции ниже 10%, большинство или 65% опрошенных экспертов ожидают ее снижения по итогам заседания по денежно–кредитной политике 24 ноября". АФК

Причем 55% из них прогнозируют снижение ставки до 15,0%, 27% – до 15,75%, остальные 18% – до 15,5%.