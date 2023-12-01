Прогноз экспертов по курсу тенге на декабрь

Тенге заметно усилил позиции в ноябре и по итогам месяца укрепился почти на 2,5%. Продолжится ли этот тренд в дальнейшем или нет и насколько потенциально может вырасти курс доллара в декабре, Zakon.kz рассказали эксперты.

В ноябре тенге заметно укрепился к доллару с 470,09 тенге на 1 ноября до 458,04 к концу месяца. Главным образом нацвалюта укреплялась в ноябре благодаря сочетанию двух факторов – подготовке экспортеров к налоговому периоду и повышенных объемах конвертации средств из Нацфонда в рамках трансфертов в бюджет и приобретении акций КМГ, говорит главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.

"Об объеме налоговых выплат косвенно можно судить по сокращению открытой позиции Нацбанка РК во второй половине ноября с 5,1 до 4,5 трлн тенге, в то время как объемы конвертации средств из Нацфонда в ноябре составили 1,3 млрд долларов. Эти факторы, очевидно, перевесили спрос на инвалюту со стороны казахстанских компаний в рамках оплаты импортных контрактов и обслуживания внешнего долга. На этом фоне по итогам ноября курс тенге укрепился на 2,4%, или 11,4 тенге, при увеличении среднедневного объема торгов до 192 млн долларов с октябрьских 155 млн". Рамазан Досов

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев считает, что на укрепление тенге в том числе подействовало снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что выразилось в снижении индекса доллара США и общего уровня риска в мире.

"В целом, тенге аномально устойчив и укрепляется, даже несмотря на тревожные новости о приостановке КТК из-за шторма на Черном море и падении суточных показателей добычи нефти в Казахстане на 35- 40%. И хотя начали поступать новости, что работа КТК возобновлена, потери нашей страны, по нашим оценкам, составили порядка $300 млн долларов США". Мурат Кастаев

Нет причин опасаться за курс тенге?

Волатильность тенге становится все более адекватной и здоровой в сопоставлении с рыночной конъюнктурой, что можно считать позитивным моментом, уверена аналитик Alpari Анна Бодрова.

"Текущий курс тенге выглядит совершенно справедливым и может быть еще крепче. Это связано как с относительно высокими ценами на нефть Brent – баррель находится около $80, так и с достаточностью валютного предложения на внутреннем рынке". Анна Бодрова

По ее мнению, в декабре значение для тенге будет иметь объем предложения долларов на рынке, а также состояние сырьевого сектора, поведение российского рубля и операции Нацбанка в рамках бюджетных трансфертов из Нацфонда.

"Тенге может снизиться, если компании импортеры ощутят недостаточное предложение валюты на рынке. Но прямо сейчас оснований опасаться этого нет". Анна Бодрова

Однако другие эксперты склонны не столь позитивно смотреть на будущий курс нацвалюты.

При каких условиях доллар может вырасти до 470-480 тенге?

Как правило, конец календарного года сопровождается некоторым давлением на тенге в сторону ослабления в связи с ростом спроса на иностранную валюту, отмечает замдиректора Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали.

"На текущий момент, помимо сезонности, существенными факторами в отношении валютного курса тенге выступают возросший импорт как потребительского, так и инвестиционного характера, а также продолжающийся прирост предложения иностранной валюты. Эти последние тенденции во многом компенсируют друг друга, возвращая номинальный курс на более-менее сформировавшийся диапазон колебаний вокруг 460-465 тенге за доллар". Жаннур Ашигали

В более отдаленной перспективе тенге подвержен медленному ослаблению и сдвигу коридора колебаний курса за рамки 470 тенге за доллар.

Рамазан Досов также считает, что дальнейшего укрепления в тенге в декабре ожидать не приходится. Напротив, валютная пара USDKZT может вырасти в наступившем месяце ближе к отметке 470 тенге за доллар.

"В декабре на динамику тенге может влиять сокращение предложения инвалюты ввиду завершения налогового периода, тогда как объемы конвертации средств из Нацфонда спадут почти в два раза. В то же время перед предстоящими праздниками в конце года спрос на инвалюту традиционно растет (путешествия, рост потребительского спроса, ускорение освоения бюджета). Кроме того, негативное влияние на рыночный сентимент могут оказать снижение нефтяных котировок, рост индекса доллара и ухудшение риск-аппетита на мировых рынках капитала". Рамазан Досов

Мнение об ослаблении тенге в декабре поддерживает и Мурат Кастаев. Эксперт полагает, что нацвалюта вернется к равновесному курсу в 470-480 тенге за доллар.

"Баланс рисков сейчас складывается скорее в пользу ослабления к другим валютам, так как цены на нефть остаются стабильными и значительного роста не ожидается, плюс в Казахстане идет на спад инфляция, а значит, Нацбанк будет продолжать снижать базовую ставку, что приведет к снижению привлекательности тенговых активов и ослаблению тенге". Мурат Кастаев

Таким образом, предпосылок для значительного ослабления тенге нет, но и чрезмерное укрепление национальной валюты – временное и аномальное явление, которое придет к равновесию в декабре.

В целом ожидается, что в первой неделе декабря доллар США будет находиться в границах 455-465 тенге, евро – 495-508 тенге, рубль – 5,15-5,25 тенге.